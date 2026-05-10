Tokom dana sunčano i toplo, poslije podne naoblačenje

U BiH se danas očekuje toplije vrijeme, prije podne pretežno sunčano, ali će tokom dana doći do razvoja naoblačenja na jugu i zapadu koje će ponegdje donijeti prolaznu kišu.

Padavine će nešto češće biti tokom naredne noći, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Maksimalna temperatura vazduha od 23 do 29, u višim predjelima od 17 stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab do umjeren vjetar, u drugom dijelu dana u Krajini povremeno i jak, južnih smjerova.

Rođeno 14 beba Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 14 beba, osam dječaka i šest djevojčica, rečeno je Srni u porodilištima. Četiri bebe rođene su u Doboju, tri u Istočnom Sarajevu, po dvije u Zvorniku i Prijedoru, a po jedna u Banjaluci, Foči i Gradišci. U Doboju su rođene dvije djevojčice i dva dječaka, u Istočnom Saajevu dvije djevojčice i dječak, u Zvorniku dva dječaka, u Prijedoru dječak i djevojčica,

u Banjaluci i Foči po jedan dječak, a u Gradišci jedna djevojčica. Poroda nije bilo u Bijeljini, Trebinju i Nevesinju.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, a po kotlinama i uz riječne tokove ima magle i niske oblačnosti.

Temperatura vazduha u 8.00 časova: Gacko i Sokolac sedam, Han Pijesak i Čemerno osam, Šipovo devet, Foča, Mrkonjić Grad i Bihać 10, Bileća, Rudo i Kneževo 11, Doboj, Ribnik i Zenica 12, Banjaluka, Prijedor, Zvornik, Višegrad i Tuzla 13, Trebinje i Mostar 14, Brčko 15 i Bijeljina 16 stepeni Celzijusovih.