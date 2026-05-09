Sutra toplije uz prolaznu kišu i moguće jake udare vjetra

U cijeloj BiH sutra se očekuje osjetno toplije vrijeme, ali i postepeno naoblačenje uz prolaznu kišu i pojačan južni vjetar sa lokalno jakim udarima.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Tokom jutra i prijepodneva biće pretežno sunčano, dok će na jugu povremeno biti umjerene oblačnosti, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U nastavku dana očekuje se povećanje oblačnosti, najprije u južnim i zapadnim krajevima, gdje će mjestimično biti kiše ili kratkotrajnih pljuskova.

Minimalna temperatura vazduha od sedam do 12, u višim predjelima od pet, dok će maksimalna biti od 23 na jugu do 29 ponegdje u Krajini, a u višim krajevima oko 17 stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab do umjeren, uglavnom južni vjetar, dok će u drugom dijelu dana na jugu Krajine i na planinama povremeno jačati i biti jak, a na sjeveru će tokom većeg dijela dana ostati slab.