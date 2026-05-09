Banjaluka: Radovi na šetalištu uz Vrbas ne staju ni praznikom (Video)

Autor Vesna Kerkez
Iako je u Srpskoj neradni dan, radovi na novom šetalištu uz Vrbas u Banjaluci se nastavljaju. Centar za životnu sredinu ranije podnio krivičnu prijavu zbog projekta.

Iako je danas zvanično neradni dan u Republici Srpskoj, radovi na novom šetalištu uz Vrbas u Banjaluci odvijaju se bez prekida.

Na potezu od plaže Sitari do plaže Vrućica radne mašine i radnici bili su aktivni i tokom praznika, a radovi na uređenju šetališta na desnoj obali Vrbasa očigledno ulaze u intenzivniju fazu.

Podsjećamo, Centar za životnu sredinu ranije je podnio krivičnu prijavu protiv odgovornih lica u Gradskoj upravi Banjaluka zbog, kako su naveli, nezakonitog početka radova na izgradnji šetališta u naselju Srpske Toplice, odnosno Šeher.

Iz ove organizacije tvrdili su da su radovi pokrenuti bez potrebne dokumentacije i procedura, te upozoravali na moguće posljedice po životnu sredinu i riječnu obalu.

Pitanje transparentnosti projekta nedavno je otvorio i odbornik u Skupštini grada Banjaluka Igor Mandić, koji je izjavio da javnost nikada nije imala uvid u kompletnu projektnu dokumentaciju, niti u konkretnu građevinsku dozvolu za izgradnju šetališta.

Za sada nema zvaničnih informacija iz Gradske uprave o tome u kojoj fazi se projekat trenutno nalazi, niti da li su riješene primjedbe i sporovi na koje su ukazivali ekolozi i dio odbornika.

