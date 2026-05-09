logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Marš Besmrtnog puka u Banjaluci: Živi sjećanje na slavne pretke

Marš Besmrtnog puka u Banjaluci: Živi sjećanje na slavne pretke

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Marš Besmrtnog puka povodom 9. maja - Dana pobjede nad fašizmom održan je danas na centralnim banjalučkim ulicama.

besmrtni puk banjaluka Izvor: SRNA/Boris Nogo

U maršu "Besmrtnog puka" učestvovali su brojni građani, noseći slike predaka koji su se borili protiv fašizma u Drugom svjetskom ratu, članovi SUBNOR-a, ministri u Vladi Republike Srpske, narodni poslanici, te predstavnici Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka i ambasador Rusije u BiH Igor Kalabuhov.

Nakon marša, na Trgu palih boraca položeni su vijenci i cvijeće kod spomenika žrtvama fašizma.

Dan pobjede nad fašizmom obilježava se 9. maja u znak sjećanja na taj datum 1945. godine, kada je stupila na snagu bezuslovna kapitulacija nacističke Njemačke, čime je završen Drugi svjetski rat u Evropi, koji je u istoriji čovječanstva bio najmasovniji, a po broju ljudskih žrtava najstravičniji sukob u kojem je poginulo oko 60 miliona ljudi.

Srpski narod bio je predvodnik borbe protiv fašizma na prostoru bivše Jugoslavije i podnio je najveće gubitke, a Sovjetski Savez dao je najveći doprinos u slamanju fašizma.

Bivša Jugoslavija, koja je tada i kroz istoriju bila na strani saveznika, imala je najveće gubitke koji se, prema državnoj komisiji bivše SFRJ, procjenjuju na 1,7 miliona ljudi.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Banjaluka antifašizam besmrtni puk

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ