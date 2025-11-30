Incidenti tokom antifašističkih skupova, učesnici gađani crvenom bojom: Dvije osobe privedene u Zadru (Video)

U Zadru je tokom antifašističkog marša došlo do incidenata, mladići u crnom gađali učesnike crvenom bojom i sukobili se sa policijom; dvije osobe privedene.

Izvor: Youtube Printscreen/ Index Video

Dvije osobe su privedene u Zadru zbog incidenta tokom marša protiv fašizma, objavila je Nova TV.

U Zadru su tokom antifašističkog marša pojedinci bacali crvenu boju na učesnike, dok je na ulazu u grad grupa pripadnika navijačke grupe "Tornado" pokušala da zaustavi kolonu, ali ih je interventna policija rastjerala.

Podsjetimo, danas su u četiri hrvatska grada – Zagrebu, Rijeci, Puli i Zadru – održani protestni marševi u organizaciji inicijative Ujedinjeni protiv fašizma. U Zadru je okupljanje bilo na Obali kneza Branimira, a uoči protesta grupa maskiranih mladića u crnom okupila se na ulazu na Poluostrvo.

Mladići u crnom pjevali su "Zovi, samo zovi", a u jednom trenutku došlo je i do naguravanja sa interventnom policijom. Naguravanje je prestalo kada je policija upotrebila nadražujući sprej, nakon čega su mladići pobjegli. Neki od njih nosili su transparente sa natpisima "HOS je naš ponos", "Jugoslavija je mrtva" i "1991. Hrvatsku su napali antifašisti".

Bacali crvenu boju na učesnike marša

Na samom početku protesta, dvojica mladića sa fantomkama, iz čamca kojim su doplovili do mosta na kojem su se nalazili učesnici marša, gađala su okupljene balonima punjenim crvenom tečnošću.

(Mondo.rs)