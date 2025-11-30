logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Incidenti tokom antifašističkih skupova, učesnici gađani crvenom bojom: Dvije osobe privedene u Zadru (Video)

Incidenti tokom antifašističkih skupova, učesnici gađani crvenom bojom: Dvije osobe privedene u Zadru (Video)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

U Zadru je tokom antifašističkog marša došlo do incidenata, mladići u crnom gađali učesnike crvenom bojom i sukobili se sa policijom; dvije osobe privedene.

Uhapšene dvije osobe u Zadru Izvor: Youtube Printscreen/ Index Video

Dvije osobe su privedene u Zadru zbog incidenta tokom marša protiv fašizma, objavila je Nova TV.

U Zadru su tokom antifašističkog marša pojedinci bacali crvenu boju na učesnike, dok je na ulazu u grad grupa pripadnika navijačke grupe "Tornado" pokušala da zaustavi kolonu, ali ih je interventna policija rastjerala.

Podsjetimo, danas su u četiri hrvatska grada – Zagrebu, Rijeci, Puli i Zadru – održani protestni marševi u organizaciji inicijative Ujedinjeni protiv fašizma. U Zadru je okupljanje bilo na Obali kneza Branimira, a uoči protesta grupa maskiranih mladića u crnom okupila se na ulazu na Poluostrvo.

Mladići u crnom pjevali su "Zovi, samo zovi", a u jednom trenutku došlo je i do naguravanja sa interventnom policijom. Naguravanje je prestalo kada je policija upotrebila nadražujući sprej, nakon čega su mladići pobjegli. Neki od njih nosili su transparente sa natpisima "HOS je naš ponos", "Jugoslavija je mrtva" i "1991. Hrvatsku su napali antifašisti".

Bacali crvenu boju na učesnike marša

Na samom početku protesta, dvojica mladića sa fantomkama, iz čamca kojim su doplovili do mosta na kojem su se nalazili učesnici marša, gađala su okupljene balonima punjenim crvenom tečnošću.

(Mondo.rs)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Hrvatska antifašizam protest incident

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ