Povrijeđena djeca u Hrvatskoj: Policija istražuje eksploziju nepoznate naprave u Novom Vindoloskom

Nekoliko djece povrijeđeno je u Novom Vindoloskom nakon što je eksplodirala zasad nepoznata naprava.

Izvor: Shutterstock

Prema nezvaničnim informacijama portala, ranjeno je troje djece.

Djeca su prevezena u riječki Klinički bolnički centar (KBC), a prve informacije govore da povrede ne bi trebale biti ozbiljnije.

Nesreća se dogodila oko 15:00 časova, a odmah su obaviještene sve hitne službe, uključujući Hitnu pomoć i policiju. Eksplozija se dogodila na otvorenom prostoru, a policija navodi da je došlo do aktiviranja zasad nepoznate naprave.

U toku je uviđaj, a policija utvrđuje sve okolnosti događaja, uključujući i to o kakvoj je napravi riječ. Kako se radi o dijelu dana u kojem brzo pada mrak, izvori bliski policiji navode da bi se uviđaj mogao nastaviti i sutra ujutro, piše Index.