Marševi protiv fašizma u Hrvatskoj: Hiljade na ulicama, incidenti i petarde u Rijeci

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
U Zagrebu, Rijeci, Puli i Zadru održavaju se protestni marševi protiv fašizma, a incidenti su zabilježeni u Rijeci gdje su se pojavili muškarci u crnom.

Marševi protiv fašizma u Hrvatskoj: Hiljade na ulicama, incidenti i petarde u Rijeci Izvor: Youtube/Screenshot/Glas Istre Novine

Marševima u organizaciji inicijative Ujedinjeni protiv fašizma priključile su se hiljade ljudi, a najbrojniji je onaj u Zagrebu koji se održava pod budnim okom jakih policijskih snaga.

Hrvatski mediji pišu da je nekoliko muškaraca u crnom okupilo bacalo petarde na ljude, a da je ispred njih stajala policija koja nije reagovala.

Na objavljenim snimcima se može vidjeti da neki od njih nose trenerke sa obilježjima navijačke grupe Armada, ali i Fudbalskog kluba Rijeka.

Hrvatska

