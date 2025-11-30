Marševi protiv fašizma u Hrvatskoj: Hiljade na ulicama, incidenti i petarde u Rijeci

U Zagrebu, Rijeci, Puli i Zadru održavaju se protestni marševi protiv fašizma, a incidenti su zabilježeni u Rijeci gdje su se pojavili muškarci u crnom.
Marševima u organizaciji inicijative Ujedinjeni protiv fašizma priključile su se hiljade ljudi, a najbrojniji je onaj u Zagrebu koji se održava pod budnim okom jakih policijskih snaga.
Hrvatski mediji pišu da je nekoliko muškaraca u crnom okupilo bacalo petarde na ljude, a da je ispred njih stajala policija koja nije reagovala.
Na objavljenim snimcima se može vidjeti da neki od njih nose trenerke sa obilježjima navijačke grupe Armada, ali i Fudbalskog kluba Rijeka.