Afera "Kamenolom" u Hrvatskoj: Bivši šef Inspektorata i kum završili u zatvoru, priznali mito od 190.000 evra

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
Svako podizanje novca uslijedilo je nakon dogovora o pogodovanju, a zatim bi iznos predali glavnom državnom inspektoru i njegovom kumu. Osim gotovine, Večković i Vugrinec su Mikuliću i Krasiću donijeli i desetine kilograma svježeg mesa, kao i suhomesnatih proizvoda.

Bivši šef Inspektorata i kum završili u zatvoru, priznali mito od 190.000 evra Izvor: Getty, IndypendenZ/iStockphoto

Hrvatski Uskok danas je otvorio istragu protiv bivšeg šefa Inspektorata Andrije Mikulića i njegovog kuma, nekadašnjeg direktora Sektora za rudarstvo u Ministarstvu privrede Dragana Krasića nakon što su osim tajnih snimaka istražioci došli do novih dokaza - izvoda sa bankovnih računa.

Riječ je o bankovnim računima dvojice vlasnika kamenoloma Gorana Večkovića i Ivice Vugrinca koji su dizali novac i predavali ga dvojici kumova.

Večković je priznao da je za godinu dana platio 120.000 evra mita. Vugrinec je podigao u banci i odnio Mikuliću i Krasiću ukupno 70.000 evra, navodi "Indeks".

Mikulić i Krasić završili su danas u istražnom zatvoru da u nastavku postupka ne bi uticali na svjedoke koje USKOK planira ispitati protiv njih.

Večković i Vugrinec, suočeni s dokazima, odlučili su priznati ono što im je stavljeno na teret te su obojica kasno sinoć poslije ispitivanja pušteni na slobodu.

"Indeks" piše da su među dokazima izvodi bankovnih računa dvojice preduzetnika, te su tako moglo detaljno rekonstruisati kada su njih dvojica odlazili u banke i podizali desetine hiljada evra koje su onda predavali Mikuliću.

Svako podizanje novca uslijedilo je nakon dogovora o pogodovanju, a zatim bi iznos predali glavnom državnom inspektoru i njegovom kumu.

Bankovni izvodi priloženi su uz tajno snimljene razgovore, kao i fizički nadzor Mikulića i Krasića.

Osim toga, bankovne transakcije poklapaju se i s iskazima Večkovića i Vugrinca koji su priznali da su podmićivali Mikulića i Krasića. Oni su im zauzvrat pomagali u postupcima da dobiju koncesije i druga dokumenta za kamenolome.

Osim velikog mita u gotovini, Večković i Vugrinec su Mikuliću i Krasiću donijeli i desetine kilograma svježeg mesa, kao i suhomesnatih proizvoda.

