Misterija u Istri: Majka ubijena, sin nestao, a jutros pronađeno tijelo u zalivu

Tijelo nepoznate osobe pronađeno je jutros u Medulinskom zalivu, a policija istražuje da li je riječ o sinu 79-godišnje žene čije je telo sa tragovima nasilja pronađeno prethodne večeri u porodičnoj kući.

Izvor: Nikola Blazekovic / AFP / Profimedia

Tijelo za sada nepoznate osobe pronađeno je u nedjelju ujutro u moru u Medulinskom zalivu u Istri, a policija provjerava da li se radi o sinu 79-godišnjakinje za kojim se traga od pronalaska njenog tijela u subotu uveče u porodičnoj kući u Medulinu.

Policija je jutros oko 8:10 sati primila dojavu da postoji mogućnost da se u moru u Medulinskom zalivu nalazi tijelo, nakon čega su policijski službenici na mestu događaja potvrdili istinitost dojave pa je u toku policijsko postupanje.

"Policija utvrđuje sve okolnosti te je u toku postupanje", kratko je navela portparolka Istarske policije Suzana Sokač, prenio je Index.

Austrijanka koja je godinama živjela u Istri

Nezvanično, postoji sumnja da je pronalazak mrtve osobe u moru povezan sa sinoćnjim događajem pronalaska tijela 79-godišnje žene na kojem su uočeni tragovi nasilne smrti.

Policija je u subotu oko 18:30 sati primila dojavu člana porodice da s njom ne može da stupi u kontakt. Poslije pronalaska tela žene započeta je potraga za njenim sinom. Nezvanično se saznaje da je žrtva austrijska državljanka koja je godinama živjela u Medulinu.