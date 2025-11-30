logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Misterija u Istri: Majka ubijena, sin nestao, a jutros pronađeno tijelo u zalivu

Misterija u Istri: Majka ubijena, sin nestao, a jutros pronađeno tijelo u zalivu

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Tijelo nepoznate osobe pronađeno je jutros u Medulinskom zalivu, a policija istražuje da li je riječ o sinu 79-godišnje žene čije je telo sa tragovima nasilja pronađeno prethodne večeri u porodičnoj kući.

Pronađeno tijelo u moru kod Istre Izvor: Nikola Blazekovic / AFP / Profimedia

Tijelo za sada nepoznate osobe pronađeno je u nedjelju ujutro u moru u Medulinskom zalivu u Istri, a policija provjerava da li se radi o sinu 79-godišnjakinje za kojim se traga od pronalaska njenog tijela u subotu uveče u porodičnoj kući u Medulinu.

Policija je jutros oko 8:10 sati primila dojavu da postoji mogućnost da se u moru u Medulinskom zalivu nalazi tijelo, nakon čega su policijski službenici na mestu događaja potvrdili istinitost dojave pa je u toku policijsko postupanje.

"Policija utvrđuje sve okolnosti te je u toku postupanje", kratko je navela portparolka Istarske policije Suzana Sokač, prenio je Index.

Austrijanka koja je godinama živjela u Istri

Nezvanično, postoji sumnja da je pronalazak mrtve osobe u moru povezan sa sinoćnjim događajem pronalaska tijela 79-godišnje žene na kojem su uočeni tragovi nasilne smrti.

Policija je u subotu oko 18:30 sati primila dojavu člana porodice da s njom ne može da stupi u kontakt. Poslije pronalaska tela žene započeta je potraga za njenim sinom. Nezvanično se saznaje da je žrtva austrijska državljanka koja je godinama živjela u Medulinu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

istra Austrija tijelo Hrvatska

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ