Nesreća u Istri: Palo stablo i ubilo dijete

Dijete je usljed zadobijenih povreda preminulo.
Nedaleko od mesta Kršikla u Istri poginulo je dijete kada je na njega palo stablo. Pazinska policija sinoć oko 20 sati primila je dojavu o tragičnom događaju, a prema dosad dostupnim informacijama, stablo je sa povišenog terena palo na put i povrijedilo dijete.
Navodi se da je dijete usljed zadobijenih povreda preminulo, prenosi 24 sata.
Policijski službenici u koordinaciji sa nadležnim županijskim državnim tužilaštvom sprovode kriminalističku istragu i utvrđuju sve okolnosti događaja.
(MONDO)