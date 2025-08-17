logo
Nesreća u Istri: Palo stablo i ubilo dijete

Autor Vesna Kerkez
Dijete je usljed zadobijenih povreda preminulo.

Drvo usmrtilo dijete u Istri Izvor: Emica Elvedji / Pixel Media / Profimedia

Nedaleko od mesta Kršikla u Istri poginulo je dijete kada je na njega palo stablo. Pazinska policija sinoć oko 20 sati primila je dojavu o tragičnom događaju, a prema dosad dostupnim informacijama, stablo je sa povišenog terena palo na put i povrijedilo dijete.

Navodi se da je dijete usljed zadobijenih povreda preminulo, prenosi 24 sata.

Policijski službenici u koordinaciji sa nadležnim županijskim državnim tužilaštvom sprovode kriminalističku istragu i utvrđuju sve okolnosti događaja.

(MONDO)

