Apel iz AMR RS: Vozači da budu oprezniji zbog najavljenog nevremena

Iz Auto-moto saveza (AMS) Republike Srpske apeluju na sve učesnike u saobraćaju da zbog najavljenih vremenskih neprilika budu oprezniji tokom vožnje, poštuju organičenja brzine i drže odstojanje između vozila.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Naveli su da su kolovozi mjestimično mokri i klizavi u sjevernim dijelovima Republike Srpske, gdje se očekuju lokalne nepogode, praćene jakim pljuskovima i olujnim vjetrom.

Iz AMS-a su skrenuli pažnju i na dionice koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina, zbog povećanog rizika od odronjavanja kamenja i zemlje na kolovoz.