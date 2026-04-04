Obilne padavine napravile probleme: Zbog odrona obustavljen saobraćaj na putu Banjaluka–Jajce

Izvor: Viber grupa "Patrole - radari - duali - rameri"

Obilne padavine aktivirale su brojna klizišta i povećale opasnost od odrona, kao i izlijevanja vode na kolovoz, zbog čega se vozačima savjetuje maksimalno oprezna vožnja, prilagođena stanju i uslovima na putu, saopštio je Auto-moto savez Republike Srpske.

Zbog većeg odrona, u prekidu je odvijanje saobraćaja na dionici magistralnog puta Banjaluka-Jajce, u mjestu Dabrac.

Zbog izlijevanja vode na kolovoz, u prekidu je odvijanje saobraćaja na regionalnom putu Doboj-Modriča u mjestu Vranjak. Saobraćaj je u prekidu i u mjestu Donja Trnova u mjestu Dobričići, opština Ugljevik, zbog izlijevanja rijeke Janje.

Jednom kolovoznom trakom saobraća se zbog aktiviranog klizišta na magistralnom putu Gornji Jelovac-Prijedor.

Na putnom pravcu Podgradci-Mrakovica, zbog obrušenih stabala, saobraćaj je i dalje obustavljen.

Na snazi je potpuna obustava saobraćaja za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina. Alternativni pravac za vozila do 3,5 tone je regionalni put Dobro Polje-Jažići-Miljevina.

U toku je sanacija magistralnog puta Rača-Bijeljina /rejon Balatuna i Trnjaka/. Saobraćaj će se izvoditi usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta, a prema privremenoj saobraćajnoj signalizaciji.

Zbog sanacije klizišta uz magistralni put Dobro Polje-Miljevina izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja, uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu aktivirano je klizište, zbog čega je neophodan dodatni oprez i sporija vožnja.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom i reguliše ga privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Na regionalnom putu Razboj-Rudanka, na lokaciji prevoj LJeskove vode, zbog radova, saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Zbog miniranja na kamenolomu "Rogoušići" doći će do obustave saobraćaja na dionici magistralnog puta Podromanija-Mokro-Sumbulovac-Rogoušići-Donja LJubogošta u mjestu Rogoušići i na dionici granica Republike Srpske/FBiH Lapišnica-LJubogošta, u mjestu Han Derventa, svaki radni dan i subotom od 12.00 do 16.00 časova, u trajanju od dva puta po pet do sedam minuta.

U mjestu Donja Paležnica, na dionici regionalnog puta Bušletić-Zelinja, saobraćaj se zbog odrona odvija usporeno, jednom saobraćajnom trakom.

Zbog aktiviranog klizišta, u prekidu je odvijanje saobraćaja na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu Ljubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara.

Od 9.00 do 15.00 časova dolaziće do povremene obustave saobraćaja u trajanju od 10 do 15 minuta zbog sanacije klizišta i radova na proširenju kolovozne trake.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani, a na regionalnom putu Stari Ugljevik-Glavičice obustavljen je za sve kategorije vozila i odvija se alternativnim pravcima.

Jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraćaj se zbog aktiviranih klizišta odvija na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka.

U FBiH zbog većeg oštećenja, na magistralnom putu Tuzla-Bijeljina /Banj Brdo - u blizini mjesta Seljublje/ putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna vozila saobraćaj obustavljen.

Saobraćaj je zbog klizišta otežan na regionalnom putu Zvornik-Priboj, u mjestu Goduš.

Zbog sanacije kolovoza na dionici autoputa A-1 Kakanj-Lašva, u dužini od tri kilometra zatvorena je lijeva strana autoputa, a vozila se za vrijeme radova usmjeravaju dvosmjerno-desnom stranom, smjer Lašva-Kakanj.

Zbog radova na dionicama autoputa A-1 Sarajevo sjever-Podlugovi i Sarajevo zapad-Lepenica, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za teretna vozila.