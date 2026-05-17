Tragedija u Drnišu: Ubiijen devetnaestogodišnji mladić, napadač u bjekstvu

Autor D.V. Izvor SRNA
Devetnaestogodišnji mladić ubijen je u Drnišu, a policija intenzivno traga za osumnjičenim 50-godišnjakom koji je nakon pucnjave pobjegao.

Zločin se dogodio nešto poslije 23.00 časa sinoć na terasi porodične kuće u Drnišu, saopštila je šibensko-kninska policija.

Prema dosad poznatim informacijama, 50-godišnji K. A. je iz vatrenog oružja pucao u 19-godišnjeg hrvatskog državljanina koji je na mjestu preminuo od zadobijenih povreda, pišu hrvatski mediji.

Jutarnji list navodi da je ubijeni 19-godišnjak kao dostavljač donio naručenu hranu 50-godišnjem K. A, nakon čega ga je ovaj pod još nerazjašnjenim okolnostima ubio.

Iz policije su naveli da je osumnjičeni odranije poznat policiji. Protiv njega je 2023. godine podnesena krivična prijava zbog nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.

Osumnjičeni je, kako piše Jutarnji, već jednom i osuđen za ubistvo koje je počinio sredinom devedesetih godina kada je nožem izbo, a potom premlatio šipkom na ulici mladu djevojku iz komšiluka.

Osuđen je na 12 godina zatvora uz mjeru obaveznog psihijatrijskog liječenja.

