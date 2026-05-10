Ubijen šef kriminalističke policije u Krapini: Napadač nakon pucnjave pokušao samoubistvo

Načelnik Službe kriminalističke policije krapinsko-zagorske Policijske uprave Robert Grilec ubijen je jutros u Krapini, potvrdio je ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Davor Božinović.

Božinović je danas stigao u Krapinu, gdje je muškarac (52) hicima iz vatrenog oružja usmrtio policijskog službenika (52).

Ministar je izjavio da napad na policijskog službenika nije napad samo na jednu osobu, već i na bezbjednost društva i institucija koje štite građane.

Prema pisanju hrvatskih medija, Grilec je više od deset godina obavljao funkciju šefa kriminalističke službe.

Iz policije je ranije saopšteno da je muškarac u jednom kafiću u Krapini pucajući iz vatrenog oružja usmrtio policijskog službenika, koji u tom trenutku nije bio na dužnosti.

Nakon napada, osumnjičeni je pucao u sebe, nakon čega je helikopterom prebačen u Kliničku bolnicu Dubrava.

HRT navodi da je napadač primljen u bolnicu sa prostrijelnom ranom glave i da je podvrgnut operativnom zahvatu.

Očevici su ispričali da je muškarac ušao u kafić sa pištoljem, prišao policajcu i ispalio tri hica u njegovom pravcu, nakon čega je izašao napolje i pucao u sebe.

Prema njihovim riječima, prije pucnjave nije bilo svađe niti verbalnog sukoba.

Jedan od mještana, koji je poznavao i ubijenog policajca i napadača, rekao je da su bili komšije, ali da ne zna šta bi mogao biti motiv napada.