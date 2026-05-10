Užas u Hrvatskoj: U dvije rijeke pronađena četiri tijela

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
U rekama Kupi i Mrežnici pronađena su četiri tijela muškaraca, a policija pokrenula istragu o okolnostima smrti.

Užas u Hrvatskoj: U dvije rijeke pronađena četiri tijela Izvor: YouTube/Al Jazeera Balkans/Printscreen

U rekama Kupi i Mrežnici u Hrvatskoj juče su pronađena četiri tijela muškaraca, a policija je pokrenula istragu kako bi utvrdila identitet nastradalih i okolnosti njihove smrti.

Policijska uprava karlovačka saopštila je da su tokom jučerašnjeg dana primljene tri odvojene dojave građana o tijelima u rijekama Kupa i Mrežnica.

Prva prijava stigla je nešto poslije podneva, kada je građanin u rijeci Kupi kod naselja Sračak, u opštini Ribnik, uočio tijelo nepoznatog muškarca. Na teren su odmah izašli policajci Policijske stanice Ozalj, dok su pripadnici Hrvatske gorske službe spasavanja izvukli tijelo na obalu. Nakon toga obavljen je uviđaj.

Nekoliko sati kasnije, policijski službenici iz Duge Rese, postupajući po dojavi slovenačke policije, pronašli su još dva tijela u rijeci Kupi, u mjestu Gornje Prilišće, u opštini Netretić. Tijela dvojice nepoznatih muškaraca izvučena su iz rijeke uz pomoć vatrogasaca iz Slovenije, nakon čega je i na toj lokaciji obavljen uviđaj.

Predveče je stigla još jedna prijava građana, ovog puta iz mjesta Gornji Zvečaj u opštini Generalski Stol, gdje je u rijeci Mrežnici uočeno još jedno tijelo. Pripadnici Hrvatske gorske službe spasavanja izvukli su tijelo nepoznatog muškarca na obalu, a policija je potom obavila uviđaj.

Kako prenosi N1 Zagreb, u toku je kriminalistička istraga, dok će obdukcije utvrditi tačan uzrok smrti i identitet svih pronađenih osoba.

(Nova S/MONDO)

