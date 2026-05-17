Odlučuju o geološkim istraživanjima na Ozrenu: Do 13 časova na referendumu glasalo 37,4 odsto birača u Sočkovcu

Na referendumu o izvođenju detaljnih geoloških istraživanja u Sočkovcu u opštini Petrovo do 13.00 časova glasalo je 37,4 odsto od 757 upisanih birača, izjavio je predstavnik Opštinske izborne komisije Nenad Popović.

Popović je za Srnu rekao da je glasačko mjesto u Domu kulture u Sočkovcu otvoreno na vrijeme u 7.00 časova, navodeći da se referendumski proces odvija bez problema.

Prema njegovim riječima, referendum je uspio ako je izlaznost građana 50 odsto plus jedan glas.

Građani mjesne zajednice Sočkovac u opštini Petrovo izjasniće se danas na referendumu o izvođenju detaljnih geoloških istraživanja na ovom području.

Građani se izjašnjavaju o pitanju "Da li ste za provođenje geoloških istraživanja na području mjesne zajednice Sočkovac?", uz ponuđene odgovore "da" i "ne". Glasati mogu do 19.00 časova u objektu Doma kulture u Sočkovcu.

Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske odobrilo je kompaniji "Likos Balkan metals" iz Bijeljine da sprovede detaljno geološko istraživanje na prisustvo olova, cinka, bakra, srebra, zlata i prateće asocijacije metala. Protiv ovog rješenja je opština Petrovo pokrenula upravni postupak protiv Ministarstva.

Kompanija "Likos Balkan metals" je pismeno obavijestila Petkovića da u petak, 22. maja počinje sa radovima sa detaljnim geološkim istraživanjima na prisustvo olova, cinka, bakra, srebra, zlata i prateće asocijacije metala na istražnom prostoru "Petrovo".

Ekološka udruženja sa ovog područja putem društvenih mreža pozvala su građane na masovno okupljanje 22. maja na području predviđenim za istražne geološke radove.