logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Odlučuju o geološkim istraživanjima na Ozrenu: Do 13 časova na referendumu glasalo 37,4 odsto birača u Sočkovcu

Odlučuju o geološkim istraživanjima na Ozrenu: Do 13 časova na referendumu glasalo 37,4 odsto birača u Sočkovcu

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Na referendumu o izvođenju detaljnih geoloških istraživanja u Sočkovcu u opštini Petrovo do 13.00 časova glasalo je 37,4 odsto od 757 upisanih birača, izjavio je predstavnik Opštinske izborne komisije Nenad Popović.

Referendum o geološkim istraživanjima na Ozrenu Izvor: Ustupljena fotografija

Popović je za Srnu rekao da je glasačko mjesto u Domu kulture u Sočkovcu otvoreno na vrijeme u 7.00 časova, navodeći da se referendumski proces odvija bez problema.

Prema njegovim riječima, referendum je uspio ako je izlaznost građana 50 odsto plus jedan glas.

Građani mjesne zajednice Sočkovac u opštini Petrovo izjasniće se danas na referendumu o izvođenju detaljnih geoloških istraživanja na ovom području.

Građani se izjašnjavaju o pitanju "Da li ste za provođenje geoloških istraživanja na području mjesne zajednice Sočkovac?", uz ponuđene odgovore "da" i "ne". Glasati mogu do 19.00 časova u objektu Doma kulture u Sočkovcu.

Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske odobrilo je kompaniji "Likos Balkan metals" iz Bijeljine da sprovede detaljno geološko istraživanje na prisustvo olova, cinka, bakra, srebra, zlata i prateće asocijacije metala. Protiv ovog rješenja je opština Petrovo pokrenula upravni postupak protiv Ministarstva.

Kompanija "Likos Balkan metals" je pismeno obavijestila Petkovića da u petak, 22. maja počinje sa radovima sa detaljnim geološkim istraživanjima na prisustvo olova, cinka, bakra, srebra, zlata i prateće asocijacije metala na istražnom prostoru "Petrovo".

Ekološka udruženja sa ovog područja putem društvenih mreža pozvala su građane na masovno okupljanje 22. maja na području predviđenim za istražne geološke radove.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Ozren geološka istraživanja referendum Petrovo

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ