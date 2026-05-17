Velika bura zbog izjave Donalda Trampa o krađi čipova: Predsjednik Tajvana oštro odgovorio

Predsjednik Tajvana Laj Čing-te poručio da ta zemlja neće biti žrtvovana, niti predmet trgovine, reagujući na izjavu Donalda Trampa da je to ostrvo ukralo američku industriju čipova.

Tajvan neće biti žrtvovan niti će biti predmet trgovine i neće pod pritiskom odustati od svog slobodnog načina života, poručio je danas na Fejsbuku tajvanski predsjednik Laj Čing-te, dodajući da je američka prodaja oružja tom ostrvu zakonska obaveza.

Lajova poruka je njegova prva direktna reakcija na prošlonedjeljni samit u Pekingu između američkog predsjednika Donalda Trampa i kineskog kolege Sija Đinpinga, koji je u demokratski uređenom Tajvanu izazvao zabrinutost u pogledu američke podrške ostrvu.

Tramp je izjavio da još uvijek razmatra da li će nastaviti sa novom prodajom oružja ostrvu na koje Kina polaže pravo, te da SAD "ne žele da neko kaže: 'Idemo da proglasimo nezavisnost jer nas Sjedinjene Države podržavaju'".

Tramp: Kina je nevjerovatno moćna, a Tajvan je malo ostrvo koje nam je ukralo industriju čipova

"Kada pogledate odnos snaga, Kina je nevjerovatno moćna i velika zemlja. A Tajvan je vrlo malo ostrvo. Razmislite malo o tome; udaljen je samo 59 milja od Kine. A mi smo udaljeni 9.500 milja. To je prilično zahtjevan problem", rekao je Tramp.

"Ako pogledate istoriju, Tajvan se razvio zato što smo imali predsjednike koji nisu imali pojma šta rade. Ukrali su našu industriju čipova", ustvrdio je Tramp u intervjuu za Foks njuz (Fox News). Te riječi su mnogi na Tajvanu doživjeli kao svojevrsnu najavu američke izdaje Tajvana.

Tajvan je "vrlo zabrinut"

Laj je istakao da su ljudi "vrlo zabrinuti" zbog sadržaja tog sastanka koji se odnosio na Tajvan, ali je ujedno zahvalio američkoj vladi na kontinuiranoj posvećenosti miru i stabilnosti u Tajvanskom moreuzu, te na podršci Tajvanu. Tajvan neće provocirati niti eskalirati sukob, naglasio je.

"Ali takođe nećemo pod pritiskom odustati od našeg nacionalnog suvereniteta i dostojanstva, niti od našeg demokratskog i slobodnog načina života", poručio je Laj, dodajući da je Kina izvor regionalne nestabilnosti.

Iz Pekinga nisu odmah reagovali na njegovu izjavu. Kina se nikada nije odrekla upotrebe sile kako bi stavila Tajvan pod svoju kontrolu i tvrdi da je on kineska pokrajina, a ne država.

