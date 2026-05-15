logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Trampove riječi o Tajvanu uznemirile novinare: "Isto me je pitao i Si Đinping" (Video)

Trampove riječi o Tajvanu uznemirile novinare: "Isto me je pitao i Si Đinping" (Video)

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Tramp dao misteriozan odgovor po pitanju eventualne vojne odbrane Tajvana u slučaju invazije Kine.

Donald Tramp nakon sastanka sa Si Đinpingom izbjegao odgovor o vojnoj odbrani Tajvana Izvor: Youtube/ INQUIRER.net/YouTube/screenshot/US Military/DT phots1/Shutterstock

Američki predsjednik Donald Tramp napustio je danas Narodnu Republiku Kinu nakon dvodnevnog samita i sastanka sa predsednikom Kine Si Đinpingom. Prije ukrcavanja u predsjednički Air Force One avion, i Tramp i svi američki zvaničnici bacili su sve kineske stvari koje su dobili na korišćenje od domaćina , a u avionu tokom puta ka Sjedinjenim Američkim Državama je tradicionalno razgovarao sa predstavnicima najvećih američkih medija kada je dao vrlo misteriozan odgovor na temu Tajvana.

Opšte su poznate tenzije između Kine i Tajvana. Ukratko, Kina tvrdi da je Tajvan dio njene teritorije i želi "ujedinjenje", dok Tajvan funkcioniše kao suverena država i ne žele da bude pod vlašću Pekinga, a novinare je interesovalo da li bi Sjedinjene Američke Države branile Tajvan u slučaju kineske invazije (s obzirom na činjenicu da Sjedinjene Države podržavaju Tajvan vojno, ekonomski i politički).

  • Novinar: Da li bi Sjedinjene Države branile Tajvan ako dođe do sukoba?
  • Tramp: Ne želim da odgovorim na to. Neću to reći. Isto pitanje mi je danas postavio i predsjednik Si Đinping. Ne pričam o tim stvarima.
  • Novinar: Pitao vas je da li biste poslali vojsku?
  • Tramp: Pitao me je da li bih ih (Tajvan) branio. Rekao sam mu da o tome ne govorim.

Pogledajte fotografije sa sastanka Si Đinpinga i Donalda Trampa

Pročitajte i ovo

Tagovi

Donald Tramp tajvan Kina

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ