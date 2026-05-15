Trampove riječi o Tajvanu uznemirile novinare: "Isto me je pitao i Si Đinping" (Video)

Tramp dao misteriozan odgovor po pitanju eventualne vojne odbrane Tajvana u slučaju invazije Kine.

Izvor: Youtube/ INQUIRER.net/YouTube/screenshot/US Military/DT phots1/Shutterstock

Američki predsjednik Donald Tramp napustio je danas Narodnu Republiku Kinu nakon dvodnevnog samita i sastanka sa predsednikom Kine Si Đinpingom. Prije ukrcavanja u predsjednički Air Force One avion, i Tramp i svi američki zvaničnici bacili su sve kineske stvari koje su dobili na korišćenje od domaćina , a u avionu tokom puta ka Sjedinjenim Američkim Državama je tradicionalno razgovarao sa predstavnicima najvećih američkih medija kada je dao vrlo misteriozan odgovor na temu Tajvana.

Opšte su poznate tenzije između Kine i Tajvana. Ukratko, Kina tvrdi da je Tajvan dio njene teritorije i želi "ujedinjenje", dok Tajvan funkcioniše kao suverena država i ne žele da bude pod vlašću Pekinga, a novinare je interesovalo da li bi Sjedinjene Američke Države branile Tajvan u slučaju kineske invazije (s obzirom na činjenicu da Sjedinjene Države podržavaju Tajvan vojno, ekonomski i politički).

Novinar: Da li bi Sjedinjene Države branile Tajvan ako dođe do sukoba?

Tramp : Ne želim da odgovorim na to. Neću to reći. Isto pitanje mi je danas postavio i predsjednik Si Đinping. Ne pričam o tim stvarima.

: Ne želim da odgovorim na to. Neću to reći. Isto pitanje mi je danas postavio i predsjednik Si Đinping. Ne pričam o tim stvarima. Novinar: Pitao vas je da li biste poslali vojsku?

Tramp: Pitao me je da li bih ih (Tajvan) branio. Rekao sam mu da o tome ne govorim.

Reporter: Would the US defend Taiwan if it came to it?



Trump: I don't want to say that. I'm not going to say that.



That question was asked to me today by President Xi. I said, “I don't talk about those.”



Reporter: He asked you if you would send troops?



Trump: He asked me if…pic.twitter.com/xYQND5jqKP — Clash Report (@clashreport)May 15, 2026

