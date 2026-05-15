Neobično ime isplivalo u mobilnom bivšeg drugog čovjeka Ukrajine: Poruka je glasila "Eliminišite ih sve"

U Kijevu se vodi suđenje bivšem šefu Kancelarije predsjednika Ukrajine Andreju Jermaku, u kojem se pominju navodi o mogućoj umiješanosti u korupcijski skandal.

Izvor: Presidential Office of Ukraine/LUDOVIC MARIN / AFP / Profimedia

U Kijevu ove nedjelje traje suđenje Andreju Jermaku, bivšem šefu Kancelarije predsjednika Ukrajine, koji se smatrao drugom najmoćnijom osobom u zemlji. Barem do trenutka kada je isplivalo da je potencijalno umiješan u veliki korupcijski skandal.

No, kako piše britanski Telegraf, pomalo neočekivano u prvi plan je isplivao jedan od kontakata u njegovom telefonu, sačuvan pod nazivom "Veronika Feng Šui".

Nije riječ o nekoj gospođi koja je Jermaku eventualno pomagala oko rasporeda i uređenja enterijera, već o samoproklamovanoj gatari koja je predsjednika Vladimira Zelenskog savjetovala kako da se ponaša tokom političkih previranja u Kijevu.

Suđenje

Samo suđenje Jermaku čekalo se skoro šest mjeseci, ali svakako nije razočaralo kada su u pitanju neočekivani detalji. Tužioci su na ročištu u četvrtak tvrdili da je Jermak podelio datume rođenja svojih saveznika i protivnika sa gataraom, tražeći njene savete o tome kako da se nosi sa zvaničnicima za borbu protiv korupcije, novinarima i političarima koji su mu se suprotstavljali.

"Veronika Feng Šui" mu je navodno rekla da eliminiše svoje neprijatelje dok još uvijek uživa zaštitu predsjednika, tvrde tužioci.

Veronika je identifikovana kao 51-godišnja stanovnica Kijeva, Veronika Anikijevič, koja se profesionalno bavi astrologijom i proricanjem. Jermak je navodno tražio njen savjet, između ostalih, u vezi sa Olehom Tatarovim, zamjenikom šefa Kancelarije predsjednika, Viktorom Ljaškom, ministrom zdravlja, i Irinom Venediktovom, bivšom glavnom tužiteljkom.

Savjet gospođe Anikijevič tražio je čak i kada je riječ o imenovanju premijera Ukrajine.

Stvari su navodno toliko eskalirale da mu je u jednoj poruci Anikijevič napisala: "Ako ih ne zaustaviš, doći će do vlasti. Situacija je takva da su u pitanju ili oni ili ti."

Sumnjivi otac

Prema tužiocima, Anikijevič je imala i poseban telefon isključivo za komunikaciju sa bivšim šefom Kancelarije predsjednika Zelenskog.

Jermak je, međutim, sve te tvrdnje negirao i rekao da "poznaje nekoliko Veronika... ali da definitivno nije komunicirao sa gatarama".

Ove optužbe su izazvale brz i oštar odgovor iz predsjedničke kancelarije. Dmitro Litvin, savjetnik predsjednika Zelenskog, poručio je da se "ezoterija, numerologija i feng šui ne praktikuju u predsjedničkoj kancelariji".

Lokalni mediji su izvjestili da je otac Veronike Anikijevič državljanin Ruske Federacije koji je 2015. godine vodio okružnu podružnicu opozicionog bloka u Geničesku, u Hersonskoj oblasti. Opoziciona stranka je bila proruska politička stranka u Ukrajini. On i dalje živi na sada okupiranoj teritoriji i objavljivao je fotografije sa ruskim simbolima, otkrila je istraga Radija Sloboda.

Na kraju, treba podsjetiti da ukrajinski tužioci tvrde da je Andrej Jermak oprao velike sume novca izgradnjom luksuznog stambenog naselja na periferiji Kijeva. Sud je odlučio da bude zadržan u pritvoru u trajanju od 60 dana, osim ako ne plati kauciju.