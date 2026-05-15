Završen istorijski susret Trampa i Sija u Pekingu: Evo o čemu su sve pričali i šta je dogovoreno iza zatvorenih vrata

Američki predsjednik Donald Tramp završio je višednevnu posjetu Kini tokom koje je sa kineskim predsjednikom Si Đinpingom razgovarao o Iranu, Tajvanu, trgovini, američkim čipovima i novim ekonomskim sporazumima.

Američki predsjednik Donald Tramp završio je posjetu Kini i vratio se u Sjedinjene Američke Države nakon sastanka sa kineskim predsjednikom Si Đinpingom u Pekingu. Tokom susreta dvojica lidera razgovarala su o trgovini, Iranu, Tajvanu, američkim sankcijama i novim ekonomskim sporazumima, a Tramp je poručio da je "veoma impresioniran Kinom".

Sastanak u kompleksu kineskog vrha

Neposredno prije odlaska iz Pekinga, Tramp je boravio u kompleksu Džongnanhaj, sjedištu kineskog državnog i partijskog vrha, gde ga je Si Đinping ugostio na bilateralnom sastanku, čajanci i radnom ručku.

Kineski predsjednik pokazao je Trampu istorijske vrtove kompleksa, uključujući i drvo staro gotovo 500 godina, a američkog predsjednika posebno su oduševile kineske ruže.

"Ovo su najljepše ruže koje je iko ikada vidio", rekao je Tramp tokom šetnje vrtovima.

Si mu je potom obećao da će mu poslati seme kineskih ruža, na šta je Tramp odgovorio:

"Sviđa mi se to, sjajno je."

Tramp: "Vrlo sam impresioniran Kinom"

Nakon sastanka Tramp je pohvalio kineskog lidera i narod Kine, rekavši da su iza njih "nekoliko zaista sjajnih dana".

"Sprijateljili smo se sa svima njima", rekao je Tramp i najavio da će Si Đinping u septembru posjetiti SAD.

Dodao je da se nada da će kineski predsjednik biti impresioniran Amerikom "kao što je on impresioniran Kinom".

Novi trgovinski dogovori

Tramp je izjavio da su postignuti "fantastični trgovinski sporazumi" između dvije zemlje i najavio veliku ekonomsku saradnju.

Prema njegovim riječima, Kina će kupovati američku naftu, soju i druge poljoprivredne proizvode, dok će kineski brodovi dolaziti u američke luke u Teksasu, Luizijani i na Aljasci.

Posebno je istakao dogovor o kupovini 200 aviona kompanije Boing.

"Boing je tražio 150, dobili su 200", rekao je Tramp.

U američkoj delegaciji bili su i direktor Epla Tim Kuk, prvi čovek Nvidije Džensen Huang i Ilon Mask, za koje je Tramp rekao da su u Kini "da sklapaju poslove vrijedne stotine milijardi dolara".

Iran i Ormuski moreuz

Govoreći za Foks njuz, Tramp je rekao da mu je Si Đinping obećao da Kina neće slati vojnu pomoć Iranu.

"Rekao je da neće davati vojnu opremu. To je velika izjava", naveo je Tramp.

Dodao je i da Kina želi da Ormuski moreuz ostane otvoren, kao i da je Si ponudio pomoć u postizanju sporazuma sa Iranom.

Tramp je ponovio tvrdnju da je Iran bio "veoma blizu nuklearnog oružja", ali da su ga SAD spriječile.

Otvorena pitanja: Tajvan i američki čipovi

Iako su razgovori protekli u pozitivnom tonu, ostala su otvorena brojna pitanja između dvije sile.

Kina želi ukidanje američkih ograničenja za izvoz naprednih čipova, posebno onih kompanije Nvidia, ključnih za razvoj vještačke inteligencije.

Analitičari navode i da Peking pažljivo prati Trampov odnos prema Tajvanu, verujući da bi mogao biti spremniji na kompromis od prethodnih američkih administracija.

Kina pozvala SAD da izbjegnu sukob

Kinesko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da su dvojica lidera postigla "nove konsenzuse" i dogovorila jaču koordinaciju oko globalnih pitanja.

Si Đinping je tokom razgovora pomenuo i pojam "Tukididove zamke", kojim se opisuje opasnost od sukoba između stare i nove svjetske sile.

Pozvao je SAD i Kinu da budu "partneri, a ne suparnici".