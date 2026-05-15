logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Šeranić najavio rješenje za onkološke pacijente: Više novca za inovativne lijekove i ukidanje lista čekanja

Šeranić najavio rješenje za onkološke pacijente: Više novca za inovativne lijekove i ukidanje lista čekanja

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Ministar Alen Šeranić najavio dodatna sredstva za inovativne terapije i smanjenje lista čekanja za onkološke pacijente u Republici Srpskoj.

16.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić najavio je danas da će kroz predstojeći rebalans budžeta biti zatražena dodatna sredstva kako bi se smanjile liste čekanja onkoloških pacijenata na inovativne terapije.

Nakon sastanka sa predstavnicima Krovnog udruženja pacijenata oboljelih od raka, Šeranić je istakao da su ove liste jedan od najvećih izazova u zdravstvenom sistemu.

„Tražićemo veća sredstva usmjeravajući se na lijekove koji su već registrovani, ali i na proširenje registrovanih indikacija. Cilj je uključivanje većeg broja pacijenata u terapijske programe, uključujući i one kojima su isti lijekovi potrebni za dijagnoze koje do sada nisu bile obuhvaćene programom“, izjavio je Šeranić.

Ministar je ponovo aktuelizovao inicijativu da se dio prihoda od akciza na duvan i alkohol usmjeri direktno prema fondovima zdravstva za liječenje malignih bolesti, što će pokušati realizovati u saradnji sa udruženjima pacijenata iz oba entiteta.

Godišnje 6.000 novooboljelih u Srpskoj

Predsjednica Krovnog udruženja pacijenata oboljelih od raka RS, Jasminka Sredojević, naglasila je da se u Srpskoj godišnje registruje oko 6.000 novooboljelih od karcinoma.

„Zbog nedovoljno sredstava u budžetu nema mjesta za sve pacijente na inovativnim terapijama. Oni čekaju svoj red, a u međuvremenu im se zdravstveno stanje često pogoršava. Zadovoljni smo današnjim dogovorom i očekujemo konkretne rezultate kroz rebalans“, poručila je Sredojevićeva.

Ona je najavila i potpisivanje peticije građana koja danas počinje u Banjaluci, a nastavlja se u Istočnom Sarajevu, Foči i Trebinju, kako bi se ukazalo na težak položaj ove populacije.

Kusturić: Na imunoterapiju čeka do 150 pacijenata

Direktor Fonda zdravstvenog osiguranja RS, Dejan Kusturić, precizirao je da trenutno na najsavremeniju imunoterapiju čeka između 100 i 150 pacijenata.

„Važno je naglasiti da ti ljudi nisu bez ljekarske pomoći; većina prima hemioterapiju, radioterapiju ili su hirurški zbrinuti. Ovdje govorimo isključivo o modernim i veoma skupim terapijama za specifične indikacije“, pojasnio je Kusturić.

Što se tiče zakona o zabrani pušenja, Šeranić je najavio da će se on uskoro ponovo naći pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske nakon što prođu neophodne procedure.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Alen Šeranić maligne bolesti

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ