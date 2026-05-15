Šeranić najavio rješenje za onkološke pacijente: Više novca za inovativne lijekove i ukidanje lista čekanja

Ministar Alen Šeranić najavio dodatna sredstva za inovativne terapije i smanjenje lista čekanja za onkološke pacijente u Republici Srpskoj.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić najavio je danas da će kroz predstojeći rebalans budžeta biti zatražena dodatna sredstva kako bi se smanjile liste čekanja onkoloških pacijenata na inovativne terapije.

Nakon sastanka sa predstavnicima Krovnog udruženja pacijenata oboljelih od raka, Šeranić je istakao da su ove liste jedan od najvećih izazova u zdravstvenom sistemu.

„Tražićemo veća sredstva usmjeravajući se na lijekove koji su već registrovani, ali i na proširenje registrovanih indikacija. Cilj je uključivanje većeg broja pacijenata u terapijske programe, uključujući i one kojima su isti lijekovi potrebni za dijagnoze koje do sada nisu bile obuhvaćene programom“, izjavio je Šeranić.

Ministar je ponovo aktuelizovao inicijativu da se dio prihoda od akciza na duvan i alkohol usmjeri direktno prema fondovima zdravstva za liječenje malignih bolesti, što će pokušati realizovati u saradnji sa udruženjima pacijenata iz oba entiteta.

Godišnje 6.000 novooboljelih u Srpskoj

Predsjednica Krovnog udruženja pacijenata oboljelih od raka RS, Jasminka Sredojević, naglasila je da se u Srpskoj godišnje registruje oko 6.000 novooboljelih od karcinoma.

„Zbog nedovoljno sredstava u budžetu nema mjesta za sve pacijente na inovativnim terapijama. Oni čekaju svoj red, a u međuvremenu im se zdravstveno stanje često pogoršava. Zadovoljni smo današnjim dogovorom i očekujemo konkretne rezultate kroz rebalans“, poručila je Sredojevićeva.

Ona je najavila i potpisivanje peticije građana koja danas počinje u Banjaluci, a nastavlja se u Istočnom Sarajevu, Foči i Trebinju, kako bi se ukazalo na težak položaj ove populacije.

Kusturić: Na imunoterapiju čeka do 150 pacijenata

Direktor Fonda zdravstvenog osiguranja RS, Dejan Kusturić, precizirao je da trenutno na najsavremeniju imunoterapiju čeka između 100 i 150 pacijenata.

„Važno je naglasiti da ti ljudi nisu bez ljekarske pomoći; većina prima hemioterapiju, radioterapiju ili su hirurški zbrinuti. Ovdje govorimo isključivo o modernim i veoma skupim terapijama za specifične indikacije“, pojasnio je Kusturić.

Što se tiče zakona o zabrani pušenja, Šeranić je najavio da će se on uskoro ponovo naći pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske nakon što prođu neophodne procedure.