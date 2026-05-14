Šeranić: Dopune Zakona o socijalnoj zaštiti ići će u redovnu skupštinsku proceduru

Autor N.D. Izvor SRNA
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić rekao je da je na sastanku sa predstavnicima udruženja dogovoreno da se dopune Zakona o socijalnoj zaštiti razmatraju kao nacrt, u redovnoj skupštinskoj proceduri.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić rekao je da je na današnjem sastanku sa predstavnicima udruženja koja okupljaju ili učestvuju u aktivnostima koje se odnose na djecu i lica sa smetnjama u razvoju dogovoreno da se dopune Zakona o socijalnoj zaštiti razmatraju u formi nacrta, u okviru redovne skupštinske procedure.

Nakon sastanka u Banjaluci Šeranić je rekao da će kroz redovnu proceduru biti razmotrene dopune ovog akta, a do usvajanja Zakona da se dopune urede u skladu sa dogovorom.

"Razgovarali smo i o nizu pitanja iz Zakona o dječijoj zaštiti i Zakona o socijalnoj zaštiti. Ministarstvo je već u izradi nacrta zakona o dječijoj zaštiti. Kada taj tekst bude u prednacrtu organizovaćemo ponovo ovaj skup kako bi ga razmotrili", rekao je Šeranić novinarima.

On je dodao da je zajednički zaključeno da je potrebno mnogo više raditi na omogućavanju dnevnog zbrinjavanja, bilo da se radi o djeci do 18 godina ili starijim licima.

Šeranić je naveo da je tokom sastanka većina učesnika bila za usvajanje prava koje se odnosi na produženje prava roditelja-njegovatelja i za lica ometena u razvoju preko 30 godina starosti.

"Kada je riječ o rješenju koje se odnosi na dodatak za brigu o djetetu, licu ometenom u razvoju, predstavnici udruženja imaju zamjerke i prijedloge kako bi to moglo da se pojasni bolje", rekao je Šeranić.

Predstavnik Udruženja "Plavi svijet" iz Banjaluke Vanja Sredojević rekla je da je dogovoreno da budu formirane radne grupe koje bi bile uključene u kreiranje određenog novog zakona koji bi bolje tretirao problematiku populacije koju predstavlja.

"Pozdravljamo današnji sastanak. Mislim da ćemo na kraju iznaći prava rješenja i za roditelje-njegovatelje i za djecu sa invaliditetom u cijeloj Republici Srpskoj", rekla je Sredojevićeva.

Sastanku u sjedištu Vlade Republike Srpske u Banjaluci prisustvovao je i premijer Srpske Savo Minić.

