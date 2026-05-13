Šeranić potvrdio: Sporne izmjene Zakona o zdravstvenom osiguranju povučene iz procedure

Vlada Republike Srpske povući će iz skupštinske procedure Izmjene i dopune Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju, potvrdio je ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Šeranić je naveo da je odluka donesena nakon dodatnih političkih konsultacija i razgovora sa socijalnim partnerima, ali i zbog brojnih reakcija koje je predloženi zakon izazvao u javnosti.

"Juče smo imali dodatne konsultacije sa predsjednikom SNSD-a Milorad Dodik i na bazi tih konsultacija može se očekivati politička usaglašenost, ali i usaglašenost samog zakona sa zajednicom i građanima. Prije svega mislim na Savez sindikata Republike Srpske koji je javno upućivao primjedbe, tako da se nadamo da ćemo doći do boljih i konkretnijih rješenja", rekao je Šeranić.

Predložene izmjene Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju prethodnih dana izazvale su burne reakcije opozicije, sindikata, stručne javnosti i građana, posebno zbog odredbe kojom je bilo predviđeno ukidanje dosadašnjeg limita participacije od 370 KM.

Kritike su stizale sa više strana, uz upozorenja da bi izmjene mogle dodatno finansijski opteretiti građane koji koriste zdravstvene usluge, zbog čega je tema dominirala javnim prostorom i društvenim mrežama.

Šeranić je poručio da su zakoni iz oblasti zdravstva posebno osjetljivi jer direktno utiču na živote građana.

"Zakoni koji proizilaze iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite bave se životima ljudi. Nekada je veoma teško zakonskim normama i odredbama uokviriti stvarni život ljudi", istakao je ministar.

Povlačenje zakona prethodno je zatražio i Milorad Dodik, poručivši da SNSD neće podržati predložene izmjene zbog brojnih nedoumica i nejasnoća koje su izazvale među građanima.

"U zdravstveni sistem uložili smo stotine miliona KM i on mora biti na korist građana i zadovoljstvo zdravstvenih radnika. Ne dozvoljavam da ni najmanja sjenka padne, a posebno ne dozvoljavam spekulantima da spekulišu i obmanjuju narod", naveo je Dodik na društvenoj mreži Iks.

Najavljene izmjene Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju prethodnih dana izazvale su brojne reakcije javnosti, opozicije, sindikata i stručnjaka, posebno zbog odredbe koja predviđa ukidanje dosadašnjeg limita participacije od 370 KM.