Dodik traži povlačenje izmjena Zakona o zdravstvenom osiguranju: “SNSD ih neće podržati”

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
0

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da očekuje od Vlade RS da iz skupštinske procedure povuče izmjene i dopune Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju.

milorad dodik Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

Poručio je da ih SNSD neće podržati zbog, kako je naveo, brojnih nedoumica i nejasnoća koje su izazvale među građanima.

Dodik je istakao da zdravstveni sistem mora ostati u funkciji građana i zdravstvenih radnika, podsjećajući da su u njegovo unapređenje uložena značajna sredstva.

“U zdravstveni sistem uložili smo stotine miliona KM i on mora biti na korist građana i zadovoljstvo zdravstvenih radnika. Ne dozvoljavam da ni najmanja sjenka padne, a posebno ne dozvoljavam spekulantima da spekulišu i obmanjuju narod”, naveo je Dodik na društvenoj mreži “Iks”.

Najavljene izmjene Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju prethodnih dana izazvale su brojne reakcije javnosti, opozicije, sindikata i stručnjaka, posebno zbog odredbe koja predviđa ukidanje dosadašnjeg limita participacije od 370 KM.

(Mondo)

