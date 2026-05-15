"NATO mora da se pripremi za ruski napad do 2029. godine": Alarmantno upozorenje njemačkog generala

Glavni inspektor njemačkih oružanih snaga Karsten Brojer smatra da bi Rusija mogla da bude sposobna za napad na NATO do 2029. godine, a možda i ranije. Informaciju je preneo u zajedničkom intervjuu sa britanskim kolegom ser Ričardom Najtonom za njemački list Zidojče cajtung, piše Evropska pravda.

"Čitav niz pokazatelja, od ponovnog naoružavanja i povećanja broja vojnika do ekonomskih i političkih promjena, ukazuje na jedan mogući datum ruskog napada na NATO - 2029. godinu. A da li bi to moglo da se dogodi i ranije? Da", izjavio je Brojer.

Zbog toga, objasnio je, NATO mora da postigne punu borbenu spremnost, ojača svoje vojne kapacitete do 2029. i obezbijedi tehnološku superiornost za 2035. godinu i period nakon toga.

"Pravac kojim treba da idemo definišu nova vojna strategija i profil sposobnosti koje razvijamo", dodao je.

Njegov britanski kolega ser Ričard Najton napomenuo je kako je teško predvideti tačan datum, ali da pretnja očigledno raste.

"Rusija vodi borbene operacije u Ukrajini, pritom uči i razvija nove tehnologije. Putin je, uz to, pokazao da je spreman da napada suverene države. Što ste bliže ruskoj granici, to se ova opasnost snažnije osjeća", rekao je Najton.

Ranija upozorenja i planovi NATO-a

Ovo upozorenje dolazi nakon što je estonska obavještajna služba u svom godišnjem izveštaju navela da Rusija ne namjerava da pokrene vojni napad na neku članicu NATO-a ove ili sljedeće godine, ali će nastaviti sa obnovom svojih oružanih snaga.

Ranije je i general-pukovnik Gerald Funke, načelnik Komande za združenu podršku Bundesvera, upozorio da bi Rusija mogla da napadne zemlje NATO-a u naredne dvije do tri godine.

U međuvremenu, NATO je najavio planove za stvaranje bespilotne robotske zone duž svoje granice sa Rusijom i Bjelorusijom u naredne dvije godine, gdje namjerava unaprijed da rasporedi znatno više naoružanja.