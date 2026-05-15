ECB priprema novi dizajn: Novčanica od 500 evra odlazi u istoriju

Evropska centralna banka završava redizajn evro novčanica, a odluka o novom izgledu očekuje se ove godine.

Evropska centralna banka privodi kraju proces redizajna novčanica, a konačna odluka o budućem izgledu novca koji će biti u opticaju očekuje se tokom ove godine.

Proces redizajna pokrenut je krajem 2021. godine, a sada je ušao u završnu fazu. Građani i stručnjaci biraju između dvije teme koje će obilježiti novu seriju novčanica – "Evropska kultura" i "Rijeke i ptice".

Prva tema fokusirana je na evropsko kulturno nasljeđe, dok druga ističe prirodu, slobodu i povezanost među građanima Evropske unije, uz poseban akcenat na zaštitu životne sredine.

Ipak, najveću pažnju javnosti privukla je potvrda da novčanica od 500 evra neće biti dio nove serije.

Evropska centralna banka ranije je obustavila štampanje ovog apoena, a popularna "ljubičasta" novčanica neće se ponovo proizvoditi. Uprkos tome, ona ostaje zakonsko sredstvo plaćanja i građani će je i dalje moći koristiti bez vremenskog ograničenja.

Iz ECB navode da je odluka o ukidanju novčanice od 500 evra donesena s ciljem smanjenja rizika od pranja novca i drugih nezakonitih aktivnosti, ali i radi lakšeg praćenja finansijskih tokova.

Nakon završetka procesa izbora dizajna, Evropska centralna banka trebalo bi da započne proizvodnju i postepeno uvođenje novih novčanica u opticaj.

Tačan datum njihovog puštanja još nije poznat, a iz ECB poručuju da će proći još nekoliko godina prije nego što nova serija evra postane dio svakodnevne upotrebe građana.

