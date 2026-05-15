Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

Bizaran kraj Trampove posjete Kini: Američki predsjednik i delegacija bacili sve što su dobili

Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
Američka delegacija bacila sve stvari koje su dobili od Kineza prije ukrcavanja u Air Force One.

Delegacija SAD morala da ostavi sve što su dobili u Kini Izvor: ROBERTO SCHMIDT / Getty images / Profimedia

Posjeta Narodnoj Republici Kini delegacije Sjedinjenih Američkih Država je završena danas, a svi američki zvaničnici su prije ukrcavanja u predsjednički Air Force One avion morali da bace sve stvari koje su dobili od domaćina, piše "New York Post".

Ni predsjednik Donald Tramp nije tokom dvodnevne posjete Kini koristio svoj privatni mobilni telefon kako bi se zaštitio od potencijalnih hakerskih napada.

Tramp inače važi za "zavisnika" telefona i društvenih mreža prema navodima pomenutog lista iz Njujorka, ali se pridržavao protokola i preporuka bezbjednosnih službi Sjedinjenih Država. Svi američki zvaničnici koji su doputovali u Kinu su koristili zamjenske telefone i elektronske adrese.

Kada su gosti krenuli da se ukrcavaju u predsjednički Air Force One avion, morali su prvo da bace sve što su dobili od Kineza na privremeno korišćenje. To su akreditacije, zamjenski mobilni telefoni i bedževe sa oznakom državne delegacije.

"Američko osoblje uzelo je sve što su kineski zvaničnici podijelili delegaciji, uključujući i akreditacije, privremene telefone i bedževe. Bačeni su u kantu prije ukrcavanja u Air Force One, ništa iz Kine nije smjelo u avion", navela je Emili Gudin, dopisnica "New York Post-a" iz Bijele kuće na svom "X" nalogu.

