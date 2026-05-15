Žestoka svađa Trampa i novinara: Američkom predsjedniku opet "popustile kočnice" (Video)

Do žestoke rasprave došlo je tokom obraćanja Donalda Trampa, kada je novinar izjavio da 38 dana američkog i izraelskog bombardovanja Irana nije dovelo do promjene režima, nakon čega ga je Tramp prekinuo i uputio oštre kritike njemu i listu.

Izvor: X/atrupar

Američki predsjednik Donald Tramp upustio se u žestoku verbalnu raspravu sa reporterom Njujork tajmsa nakon što ga je reporter pitao o ishodu američke vojne kampanje u Iranu. Incident se dogodio tokom neformalnog razgovora sa novinarima u avionu Er Fors Van.

Pitanje o Iranu izazvalo je sukob

Do žestoke rasprave došlo je u petak, kada je Dejvid Sanger iz Njujork tajmsa izjavio da 38 dana bombardovanja Irana od strane Sjedinjenih Država i Izraela nije dovelo do promjene režima u toj zemlji. Tramp ga je odmah prekinuo i pokrenuo lične napade na novinara i njegove novine.

"Imao sam potpunu vojnu pobjedu. Ali lažne vijesti, ljudi poput vas, ne pišu tačno. Vi ste lažni čovjek. Imali smo potpunu vojnu pobjedu", rekao je Tramp Sangeru.

Tramp optužuje novinara za izdaju

Tramp je potom kritikovao izvještavanje Njujork tajmsa i CNN-a, nazivajući ga "najgorim", prije nego što je ponovo napao Sangera, optužujući ga za izdaju. Ovo je ozbiljna optužba, jer se izdaja definiše kao napad na sopstvenu zemlju sa namjerom da se sruši vlada, vodi rat protiv nje ili pruža materijalna pomoć njenim neprijateljima.

Trump to NYT's David Sanger: "I had a total military victory. But the fake news, guys like you, write incorrectly. You're a fake guy. We had a total military victory. I actually think it's sort of treasonous what you write. You should be ashamed of yourself. I actually think it's…pic.twitter.com/QK421YHKtq — Aaron Rupar (@atrupar)May 15, 2026

Dok je drugi novinar pokušavao da postavi pitanje, Tramp ga je prekinuo i okrenuo se ponovo Sangeru.

"Trebalo bi da znaš bolje, Dejvide. Ti si profesionalac. Znaš bolje. Urednici ti govore šta da pišeš, a ti to pišeš. Trebalo bi da se stidiš. U stvari, mislim da je to izdaja", rekao mu je.

"Ostvarili smo potpunu pobjedu"

Predsjednik je potom ponovio tvrdnje svojih zvaničnika da su SAD "vojno" pobijedile Iran, uništivši njegovu mornaricu, vazduhoplovstvo, protivvazdušnu odbranu, radare i rukovodstvo.

"Uništili smo sve. Oni su u potpunom rasulu, a mi smo postigli potpunu pobjedu. Ali ljudi poput vas ne pišu istinu. U stvari, mislim da je ono što pišete izdajničko", rekao je Tramp.

Tramp je priznao da američke snage nisu uništile civilnu infrastrukturu.

"Nismo uništili nijedan most. Mogli bismo da uništimo njihove mostove i elektrane u roku od dva dana, mogli bismo da uništimo sve", objasnio je.

Završio je ponavljajući svoje optužbe o lažnim vijestima.

"Onda sam pročitao Njujork tajms i oni se pretvaraju da Iranu ide dobro. Svi to znaju i zato su vam pretplatnici dramatično opali. Znate, pretplatnici Tajmsa su dramatično opali jer su to lažne vijesti. Drastično su opali, drastično", zaključio je Tramp.