Organska proizvodnja dostigla istorijski rekord u EU: Gdje se najviše kupuje, a gdje gaji?

Evropsko tržište organskih proizvoda dostiglo je rekordnih 59 milijardi evra u 2024. godini, dok je potrošnja organskih proizvoda premašila istorijski maksimum i sada vrijedi 59 milijardi evra, stoji u izvještaju "Svijet organske poljoprivrede 2026".

Kako bi se proširila i ojačala organska proizvodnja, države članice su usaglasile pregovarački stav o ažuriranju pravila EU o organskoj proizvodnji i označavanju. Cilj je da pravila budu jednostavnija za primjenu, jasnija za tumačenje i da podrže dalji rast ovog sektora širom Evrope.

Predložene izmjene usmjerene su na određene dijelove postojećeg okvira, uz zadržavanje visokih standarda EU za organske proizvode. Na taj način Savjet želi da očuva povjerenje potrošača u organsku oznaku EU, smanji administrativno opterećenje za poljoprivrednike, kompanije i nacionalne vlasti, kao i da ojača konkurentnost i otpornost sektora organske proizvodnje.

"Organska poljoprivreda predstavlja strateški resurs za evropske prehrambene sisteme, biodiverzitet i ruralna područja. Države članice žele pravila koja su jednostavnija, jasnija i bolje prilagođena realnim uslovima na terenu. Ali, želimo to da postignemo uz očuvanje visokih standarda i povjerenja potrošača, koji predstavljaju osnov uspjeha sektora organske proizvodnje u EU", izjavila je Marija Panajiotu, ministarka poljoprivrede, ruralnog razvoja i životne sredine Kipra, zemlje koja trenutno predsjedava EU.

Šta EU želi da promijeni?

Savjet će se fokusirati na:

pojednostavljenje i fleksibilnost : Savjet želi da pojednostavi pravila za male proizvođače, uključujući izuzeća od sertifikacije. Mali trgovci koji organske proizvode prodaju preko interneta biće izuzeti od obavezne sertifikacije pod određenim uslovima. Cilj je smanjenje administrativnog opterećenja i podsticanje većeg učešća u organskoj proizvodnji.

: Savjet želi da pojednostavi pravila za male proizvođače, uključujući izuzeća od sertifikacije. Mali trgovci koji organske proizvode prodaju preko interneta biće izuzeti od obavezne sertifikacije pod određenim uslovima. Cilj je smanjenje administrativnog opterećenja i podsticanje većeg učešća u organskoj proizvodnji. uvozne organske proizvode i označavanje : proizvodi uvezeni iz zemalja čiji su sistemi organske proizvodnje priznati kao ekvivalentni pravilima EU ne mogu koristiti organski logo EU, ali mogu koristiti organski znak zemlje porijekla. Istovremeno, Savjet podržava mogućnost da se organski logo EU koristi na uvezenim proizvodima ukoliko ispunjavaju dodatne zahtjeve u proizvodnji i kontroli i približavaju se strogim standardima EU.

: proizvodi uvezeni iz zemalja čiji su sistemi organske proizvodnje priznati kao ekvivalentni pravilima EU ne mogu koristiti organski logo EU, ali mogu koristiti organski znak zemlje porijekla. Istovremeno, Savjet podržava mogućnost da se organski logo EU koristi na uvezenim proizvodima ukoliko ispunjavaju dodatne zahtjeve u proizvodnji i kontroli i približavaju se strogim standardima EU. ukidanje prijedloga Evropske komisije kojim bi bilo dozvoljeno korišćenje organske oznake EU na proizvodima koji sadrže do pet odsto sastojaka iz trećih zemalja koji ne ispunjavaju dodatne kriterijume.

koji sadrže do pet odsto sastojaka iz trećih zemalja koji ne ispunjavaju dodatne kriterijume. privremenu upotrebu neorganskih inputa: uvodi se privremena fleksibilnost za korišćenje neorganske proteinske hrane za živinu i svinje, uz postepeno ukidanje tih izuzetaka.

Pod time se podrazumijeva da proizvodi koji su već označeni prema starom sistemu mogu da se prodaju do isteka zaliha, kako bi se izbjegli poremećaji na tržištu.

Očekuje se da pregovori između predsjedavajuće države Savjeta i Evropskog parlamenta počnu što je prije moguće. EU želi da postigne dogovor do kraja godine.

Kako se navodi, organska poljoprivreda i dalje ima važnu ulogu u tranziciji EU ka održivijim prehrambenim sistemima. Prema podacima Evropske komisije, u EU postoji više od 381.000 organskih poljoprivrednika, što predstavlja rast od 30 odsto od 2018. godine.

Organska proizvodnja na globalnom nivou Na globalnom nivou, površine pod organskom proizvodnjom u 2024. godini uglavnom su ostale stabilne na 99 miliona hektara, dok je globalna maloprodaja organske hrane i pića dostigla 145 milijardi evra. Sjedinjene Američke Države ostale su najveće tržište sa 60,4 milijarde evra, ispred Njemačke sa 17 milijardi i Kine sa 15,5 milijardi evra.

Italija prednjači

Prema analizi Instituta organske poljoprivrede (FiBL), organske poljoprivredne površine su stabilne - na 19,6 miliona hektara.

Oko 18 milion hektara se nalazi unutar Evropske unije, gdje organska poljoprivreda čini 11,1 odsto ukupnog poljoprivrednog zemljišta, u poređenju sa 3,9 odsto na nivou cijele Evrope.

Kada je riječ o državama sa najvećim površinama pod organskom proizvodnjom, Španija je prva sa gotovo 2,9 miliona hektara, zatim slijedi Francuska sa 2,7 miliona hektara, dok je Italija na trećem mjestu sa 2,5 miliona hektara. Međutim, Italija je prva po udjelu korišćenog poljoprivrednog zemljišta pod organskom proizvodnjom, više od 20 odsto, što je gotovo dvostruko više od evropskog prosjeka.

Italija takođe zadržava vodeću poziciju po broju organskih proizvođača, sa više od 87.042 njih od ukupno 490.637 aktivnih širom Evrope.

Rekordna prodaja organskih proizvoda u Evropi

Tokom 2024. godine prodaja organskih proizvoda dostigla je rekordnih 58,7 milijardi evra, što predstavlja rast od 4,1 odsto. Njemačka je potvrdila poziciju najvećeg evropskog tržišta organskih proizvoda sa 17 milijardi evra, ispred Francuske sa 12,2 milijarde i Italije sa 5,2 milijarde evra.

Švajcarska je zabilježila najveću potrošnju organskih proizvoda po glavi stanovnika na svijetu - 481 evro po osobi.

(EUpravo zato/Europa.eu/Lifegate.com)