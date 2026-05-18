Petrović: Građani Srpske će dugoročno imati niske cijene struje

Građani Republike Srpske neće plaćati skuplju električnu energiju, a dugoročno ih očekuju stabilne i niske cijene struje, poručio je generalni direktor Elektroprivreda Republike Srpske Luka Petrović gostujući u Јutarnjem programu RTRS-a.

Izvor: Ljerka Bjelica/Srna

Petrović je istakao da trenutno nema razloga za povećanje cijene električne energije, navodeći da je povoljna hidrološka situacija dodatno rasteretila elektroenergetski sistem.

"Uopšte ne razmišljamo o povećanju cijene struje. Siguran sam da će građani Srpske dugoročno imati niske cijene električne energije", rekao je Petrović.

Dodao je da će energetski sistem u narednim godinama biti stabilniji zahvaljujući novim proizvodnim kapacitetima, prije svega hidroelektranama HE Dabar i HE Bistrica. Puštanje HE Dabar u rad očekuje se 2028. godine.

Govoreći o poslovanju sistema, Petrović je naveo da je cijeli holding Elektroprivrede Srpske, koji čini 11 preduzeća, u prvom kvartalu ove godine ostvario pozitivan rezultat od 24 miliona KM.

Iako je RiTE Gacko u prvom kvartalu zabilježio skromnu neto dobit od 98.000 KM, Petrović smatra da rezultate treba posmatrati kroz ukupan sistem.

"RiTE Gacko jeste ostvario tanku dobit, ali smo riješili važno pitanje RiTE Ugljevik i koncesije u Rudniku Ugljevik, što je velika stvar za stabilnost sistema", rekao je Petrović.

Prema njegovim riječima, na poslovanje termoelektrana značajno su uticali povećani troškovi nafte i mehanizacije, kao i problemi u snabdijevanju ugljem, posebno u RiTE Ugljevik.

Petrović očekuje poboljšanje stanja u Gacku nakon puštanja u rad postrojenja za prečišćavanje uglja, što bi trebalo da poveća proizvodnju i dobit, dok su za Gacko i Ugljevik najavljeni modernizacija i obnova mehanizacije.

Istakao je i da hidroelektrane trenutno proizvode oko 30 odsto više električne energije od plana zahvaljujući dobroj hidrologiji.

"Elektroprivreda Srpske ostaje glavni snabdjevač građana i privrede i nudimo niže cijene električne energije od svih drugih snabdjevača", poručio je Petrović.

Dodao je i da će TE Gacko od 1. jula ići u redovni remont koji će trajati 35 dana, dok je RiTE Ugljevik privremeno isključen sa mreže zbog sanacije tehničkih kvarova.

