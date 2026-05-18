logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Petrović: Građani Srpske će dugoročno imati niske cijene struje 2

Petrović: Građani Srpske će dugoročno imati niske cijene struje

Autor N.D. Izvor RTRS
2

Građani Republike Srpske neće plaćati skuplju električnu energiju, a dugoročno ih očekuju stabilne i niske cijene struje, poručio je generalni direktor Elektroprivreda Republike Srpske Luka Petrović gostujući u Јutarnjem programu RTRS-a.

Srn2026-1-29_2216582_1.jpg Izvor: Ljerka Bjelica/Srna

Petrović je istakao da trenutno nema razloga za povećanje cijene električne energije, navodeći da je povoljna hidrološka situacija dodatno rasteretila elektroenergetski sistem.

"Uopšte ne razmišljamo o povećanju cijene struje. Siguran sam da će građani Srpske dugoročno imati niske cijene električne energije", rekao je Petrović.

Dodao je da će energetski sistem u narednim godinama biti stabilniji zahvaljujući novim proizvodnim kapacitetima, prije svega hidroelektranama HE Dabar i HE Bistrica. Puštanje HE Dabar u rad očekuje se 2028. godine.

Govoreći o poslovanju sistema, Petrović je naveo da je cijeli holding Elektroprivrede Srpske, koji čini 11 preduzeća, u prvom kvartalu ove godine ostvario pozitivan rezultat od 24 miliona KM.

Iako je RiTE Gacko u prvom kvartalu zabilježio skromnu neto dobit od 98.000 KM, Petrović smatra da rezultate treba posmatrati kroz ukupan sistem.

"RiTE Gacko jeste ostvario tanku dobit, ali smo riješili važno pitanje RiTE Ugljevik i koncesije u Rudniku Ugljevik, što je velika stvar za stabilnost sistema", rekao je Petrović.

Prema njegovim riječima, na poslovanje termoelektrana značajno su uticali povećani troškovi nafte i mehanizacije, kao i problemi u snabdijevanju ugljem, posebno u RiTE Ugljevik.

Petrović očekuje poboljšanje stanja u Gacku nakon puštanja u rad postrojenja za prečišćavanje uglja, što bi trebalo da poveća proizvodnju i dobit, dok su za Gacko i Ugljevik najavljeni modernizacija i obnova mehanizacije.

Istakao je i da hidroelektrane trenutno proizvode oko 30 odsto više električne energije od plana zahvaljujući dobroj hidrologiji.

"Elektroprivreda Srpske ostaje glavni snabdjevač građana i privrede i nudimo niže cijene električne energije od svih drugih snabdjevača", poručio je Petrović.

Dodao je i da će TE Gacko od 1. jula ići u redovni remont koji će trajati 35 dana, dok je RiTE Ugljevik privremeno isključen sa mreže zbog sanacije tehničkih kvarova.

(RTRS)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Luka Petrović struja cijene

Još iz INFO

Komentari 2

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

zole

Dok ne prodate EPS

Nnn

I dugoročno plate minimalac

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ