logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sarajevo dobija savremeni saobraćajni centar u BiH: Semafori više neće raditi fiksno, uvedena nova pravila i za pješake

Sarajevo dobija savremeni saobraćajni centar u BiH: Semafori više neće raditi fiksno, uvedena nova pravila i za pješake

Autor Haris Krhalić
0

Ministarstvo saobraćaja KS uspostavlja sistem adaptivnog upravljanja saobraćajem na 163 raskrsnice.

saobraćaj sarajevo Izvor: Vlada KS

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo nastavlja aktivnosti na uspostavljanju savremenog sistema adaptivnog upravljanja saobraćajem, kojim će se značajno unaprijediti protočnost, bezbjednost i funkcionalnost saobraćajne mreže. Na ukupno 163 raskrsnice već je postavljena najmodernija oprema koja, pored PTZ kamera, uključuje detekcijske radare i induktivne petlje.

Primarna namjena ovih radara i petlji jeste konstantno slanje informacija semaforskim kontrolorima i nadzorno-upravljačkom centru o trenutnom protoku vozila i zauzetosti pojedinih saobraćajnih traka. Na osnovu tih parametara, sistem pomoću naprednih algoritama reaguje na svaku novonastalu situaciju na terenu, automatski mijenjajući režim rada semafora.

Istovremeno, u novoizgrađenom objektu saobraćajnog centra, koji je prvi ovakvog tipa u Bosni i Hercegovini, trenutno se odvija obuka zaposlenih, testiranje sistema i kontinuirano praćenje stvarnog kretanja vozila i opterećenosti saobraćajnica. Određene promjene u radu svjetlosne signalizacije već su uočljive na sarajevskim ulicama, a dalja testiranja, koja će se intenzivno sprovoditi u narednih mjesec dana, omogućiće da se ciklusi trajanja zelenog i crvenog svjetla u potpunosti prilagođavaju realnim potrebama u različitim dijelovima grada i u različito doba dana.

Sam centar je opremljen najmodernijom tehnologijom za nadzor, a zaposleni prolaze posebne obuke i potpisuju stroge izjave o povjerljivosti zbog visokih bezbjednosnih aspekata sistema.

Značajne promjene uvedene su i za pješačke prelaze, pa građani više neće čekati isto vrijeme na svim raskrsnicama, već će se trajanje signala prilagođavati stvarnim uslovima i opterećenosti saobraćaja.

Pješaci su od sada obavezni da koriste tastere za najavu prelaska i pažljivo prate rad semafora, jer sistem više neće funkcionisati po ranijem, fiksnom režimu na koji su navikli, zbog čega nadležni apeluju na sve građane da striktno poštuju novu svjetlosnu signalizaciju. Kroz ovaj funkcionalni sistem Kanton Sarajevo po prvi put dobija precizne podatke o broju vozila i kretanju učesnika u saobraćaju, što će omogućiti donošenje novih mjera zaštite i dodatno povećanje protočnosti, o čemu će javnost biti kontinuirano obavještavana.

Možda će vas zanimati

Tagovi

saobraćaj Sarajevo Vlada KS

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ