Sarajevo dobija savremeni saobraćajni centar u BiH: Semafori više neće raditi fiksno, uvedena nova pravila i za pješake

Ministarstvo saobraćaja KS uspostavlja sistem adaptivnog upravljanja saobraćajem na 163 raskrsnice.

Izvor: Vlada KS

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo nastavlja aktivnosti na uspostavljanju savremenog sistema adaptivnog upravljanja saobraćajem, kojim će se značajno unaprijediti protočnost, bezbjednost i funkcionalnost saobraćajne mreže. Na ukupno 163 raskrsnice već je postavljena najmodernija oprema koja, pored PTZ kamera, uključuje detekcijske radare i induktivne petlje.

Primarna namjena ovih radara i petlji jeste konstantno slanje informacija semaforskim kontrolorima i nadzorno-upravljačkom centru o trenutnom protoku vozila i zauzetosti pojedinih saobraćajnih traka. Na osnovu tih parametara, sistem pomoću naprednih algoritama reaguje na svaku novonastalu situaciju na terenu, automatski mijenjajući režim rada semafora.

Istovremeno, u novoizgrađenom objektu saobraćajnog centra, koji je prvi ovakvog tipa u Bosni i Hercegovini, trenutno se odvija obuka zaposlenih, testiranje sistema i kontinuirano praćenje stvarnog kretanja vozila i opterećenosti saobraćajnica. Određene promjene u radu svjetlosne signalizacije već su uočljive na sarajevskim ulicama, a dalja testiranja, koja će se intenzivno sprovoditi u narednih mjesec dana, omogućiće da se ciklusi trajanja zelenog i crvenog svjetla u potpunosti prilagođavaju realnim potrebama u različitim dijelovima grada i u različito doba dana.

Sam centar je opremljen najmodernijom tehnologijom za nadzor, a zaposleni prolaze posebne obuke i potpisuju stroge izjave o povjerljivosti zbog visokih bezbjednosnih aspekata sistema.

Značajne promjene uvedene su i za pješačke prelaze, pa građani više neće čekati isto vrijeme na svim raskrsnicama, već će se trajanje signala prilagođavati stvarnim uslovima i opterećenosti saobraćaja.

Pješaci su od sada obavezni da koriste tastere za najavu prelaska i pažljivo prate rad semafora, jer sistem više neće funkcionisati po ranijem, fiksnom režimu na koji su navikli, zbog čega nadležni apeluju na sve građane da striktno poštuju novu svjetlosnu signalizaciju. Kroz ovaj funkcionalni sistem Kanton Sarajevo po prvi put dobija precizne podatke o broju vozila i kretanju učesnika u saobraćaju, što će omogućiti donošenje novih mjera zaštite i dodatno povećanje protočnosti, o čemu će javnost biti kontinuirano obavještavana.