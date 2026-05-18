Preminula i žena koju je upucao suprug jutros u Kiseljaku

Žena koju je jutros teško ranio suprug Miro Pecirep, u naselju Jehovac kod Kiseljaka, preminula je na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, potvrđeno je iz Ureda komesara MUP-a Srednjobosanskog kantona.

Kako su naveli, danas u 17:40 sati Operativni centar MUP-a Kantona Sarajevo obavijestio je MUP SBK da je žrtva krivičnog djela, V. P. rođena 1971. godine iz Kiseljaka, podlegla povredama na KCUS-u, piše Klix.ba.

Podsjetimo, tragedija se dogodila jutros kada je Miro Pecirep u porodičnoj kući u naselju Jehovac upotrijebio vatreno oružje. Tom prilikom usmrtio je svoju punicu, dok je suprugu teško ranio.

Nakon pucnjave pokušao je i sebi da oduzme život, ali je samo nanio sebi povrede te je prevezen na KCUS gdje je kasnije preminuo.

Policija je tokom dana obavila uviđaj, a istraga o okolnostima ovog tragičnog događaja se nastavlja pod nadzorom nadležnog tužilaštva.

