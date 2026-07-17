Dvojac iz Doboja osumnjičen za pranje novca: Nekretnine vrijedne gotovo pola miliona KM pod istragom

Policijski službenici Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske podnijeli su Tužilaštvu BiH izvještaj protiv D.P. i N.P. iz Doboja zbog sumnje da su izvršili krivično djelo pranja novca.

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Osumnjičeni se terete da su novcem stečenim kriminalnim aktivnostima kupili osam nekretnina u Doboju, ukupne vrijednosti 481.474,20 KM, kako bi prikrili njegovo porijeklo.

Kako je saopšteno iz MUP-a Republike Srpske, D.P. i N.P. se sumnjiče da su od decembra 2019. do avgusta 2025. godine držali, koristili i raspolagali novcem za koji su znali da potiče iz izvršenja krivičnih djela organizovanog kriminala, neovlaštenog prometa opojnim drogama i neovlaštenog prometa oružjem.

Prema navodima istrage, novac su iskoristili za kupovinu osam nekretnina na području Doboja, koje su registrovane na ime N.P, iako, prema sumnjama istražilaca, nisu raspolagali zakonitim prihodima koji bi mogli opravdati sticanje imovine te vrijednosti. Na taj način, sumnja se, protivpravno stečena imovinska korist prikrivena je i uključena u legalne finansijske tokove.

Na prijedlog nadležnih organa, Okružni sud u Doboju je u oktobru prošle godine odredio privremene mjere obezbjeđenja, kojima je zabranjeno otuđenje i opterećenje spornih nekretnina. Mjere su donesene na osnovu finansijske istrage koju je sprovela Uprava kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske.

Iz MUP-a podsjećaju da su u okviru operativne akcije „Smagler“ 22. avgusta 2025. godine već podneseni izvještaji o otkrivanju počinilaca krivičnih djela protiv više osoba zbog sumnje na organizovani kriminal.