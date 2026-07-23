logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tužilaštvo traži pritvor za državljanina Srbije: Dvojica Sarajlija mu dala bombu koju je bacio na kuću u Kotor Varošu

Tužilaštvo traži pritvor za državljanina Srbije: Dvojica Sarajlija mu dala bombu koju je bacio na kuću u Kotor Varošu

Autor Haris Krhalić
0

Okružno javno tužilaštvo Banjaluka predložilo je pritvor za M. A. iz Vranja, osumnjičenog da je po dogovoru sa dvojicom lica iz Sarajeva bacio bombu na kuću u Kotor Varošu.

pritvor Izvor: Shutterstock

Postupajući tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka predložio je danas Osnovnom sudu u Kotor Varošu da odredi pritvor M. A. iz Vranja u Srbiji, zbog sumnje da je počinio krivično djelo izazivanje opšte opasnosti.

Nakon ispitivanja osumnjičenog, tužilac je sudu uputio prijedlog za određivanje pritvora zbog opasnosti od bjekstva, mogućnosti uticaja na saučesnike i bojazni da bi mogao ponoviti krivično djelo.

Prema navodima Tužilaštva, M. A. je 21. jula oko 4.30 časova došao do porodične kuće B. M. u Kotor Varošu i aktivirao minsko-eksplozivno sredstvo.

Kako je saopšteno, osumnjičeni je to navodno učinio nakon prethodnog dogovora sa još dvojicom lica iz Sarajeva, koja su mu dala uputstva i predala ručnu bombu. Prema sumnjama Tužilaštva, dogovor je bio da za određeni novčani iznos baci bombu na kuću.

Usljed eksplozije oštećeni su porodična kuća i putničko vozilo u vlasništvu B. M., kao i više okolnih stambenih objekata.

O prijedlogu za određivanje pritvora odlučiće sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Kotor Varošu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Kotor Varoš bomba pritvor Okružno javno tužilaštvo

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ