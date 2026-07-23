Tužilaštvo traži pritvor za državljanina Srbije: Dvojica Sarajlija mu dala bombu koju je bacio na kuću u Kotor Varošu

Okružno javno tužilaštvo Banjaluka predložilo je pritvor za M. A. iz Vranja, osumnjičenog da je po dogovoru sa dvojicom lica iz Sarajeva bacio bombu na kuću u Kotor Varošu.

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Postupajući tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka predložio je danas Osnovnom sudu u Kotor Varošu da odredi pritvor M. A. iz Vranja u Srbiji, zbog sumnje da je počinio krivično djelo izazivanje opšte opasnosti.

Nakon ispitivanja osumnjičenog, tužilac je sudu uputio prijedlog za određivanje pritvora zbog opasnosti od bjekstva, mogućnosti uticaja na saučesnike i bojazni da bi mogao ponoviti krivično djelo.

Prema navodima Tužilaštva, M. A. je 21. jula oko 4.30 časova došao do porodične kuće B. M. u Kotor Varošu i aktivirao minsko-eksplozivno sredstvo.

Kako je saopšteno, osumnjičeni je to navodno učinio nakon prethodnog dogovora sa još dvojicom lica iz Sarajeva, koja su mu dala uputstva i predala ručnu bombu. Prema sumnjama Tužilaštva, dogovor je bio da za određeni novčani iznos baci bombu na kuću.

Usljed eksplozije oštećeni su porodična kuća i putničko vozilo u vlasništvu B. M., kao i više okolnih stambenih objekata.

O prijedlogu za određivanje pritvora odlučiće sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Kotor Varošu.