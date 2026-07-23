Budimir o raciji na Palama: "Meta je bio organizovani kriminal"

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir rekao je da je meta racije u diskoteci „Enigma“ na Palama bio organizovani kriminal, dok MUP ispituje navode o prekoračenju ovlaštenja policajaca.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir rekao je da meta nedavne policijske racije u diskoteci "Enigma" na Palama bio organizovani kriminal, te je naglasio da će MUP nastaviti borbu protiv toga.

"Ako je bilo nelagodnosti ili slučajeva da je prekoračeno ovlašćenje pripadnika MUP-a, kroz naš unutrašnji mehanizam - Službu za zaštitu zakonitosti i integriteta u radu i Jedinice za profesionalne standarde sprovešćemo po svim podnescima i žalbama postupke protiv tih pripadnika", rekao je Budimir novinarima u Banjaluci.

Budimir je naglasio da MUP ima određene podneske i predstavke građana koji se smatraju oštećeni u ovim slučajevima.

"Građani Republike Srpske treba da shvate da policija postoji zbog njih. Ako se nekada desi nešto neželjeno, to ćemo rješavati unutar našeg mehanizma. Kada je riječ o unutrašnjoj kontroli, postoji procedura, zakonski i podzakonski akti. Sve je preduzeto i sve se odvija u rokovima", rekao je Budimir.

On je naglasio da je, prije nego što je događaj na Palama prošao kroz razna politička djelovanja i dospio u javnost, već bilo pokrenuta procedura kroz mehanizam MUP-a.

Podsjetimo, MUP se najprije oglasio saopštenje u kojem je odbacio "medijske i političke manipulacije u vezi sa prekomjernom upotrebom sile". Međutim, nakon posjete predsjednika SNSD-a Milorada Dodika oštećenima u ovom slučaju i poruke kako je ipak bilo određenih prekoračenja MUP RS se oglasio ponovo te poručio kako je "na osnovu prvih provjera, u vezi sa postupanjem tokom kontrole nelegalnog objekta diskoteke "Enigma" u Palama, došlo do saznanja da je su policajci upotrijebili silu" te su pokrenuli unutrašnji postupak.

Juče je na Palama održan i protest zbog postupanja policije u ovom slučaju.