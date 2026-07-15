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Dodik na Palama razgovarao sa oštećenima: "Bilo je prekoračenja sile, odgovorni će snositi posljedice" (VIDEO)

Dodik na Palama razgovarao sa oštećenima: "Bilo je prekoračenja sile, odgovorni će snositi posljedice" (VIDEO)

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik posjetio je danas Pale gdje je razgovarao sa osobama koje su se zadesile u noćnom klubu "Enigma" tokom policijske akcije u kojoj je, prema navodima oštećenih, upotrijebljena prekomjerna sila.

Dodik nakon razgovora na Palama priznao da je bilo prekoračenja sile Izvor: Srna/screenshot

Dodik je izjavio da je u nedavnoj akciji policije na Palama bilo određenih prekoračenja i da će se u narednim danima utvrditi pojedinačna odgovornost za svakoga ko je u tome eventualno učestvovao.

"Želim da pomognem ljudima da iz ovog izađu. Svima se izvinjavam. U policiju treba da imamo povjerenja", rekao je Dodik novinarima nakon razgovora sa licima koja su navela da su bila oštećena policijske intervencije u ugostiteljskom objektu na Palama.

Dodik je istakao da akcija policije nije bila usmjerena protiv običnih ljudi, poštenih, koji su imali određenu štetu.

"Evidentno je da je bilo određenih prekoračenja i upotrebe sile prema jednom broju lica. Došao sam ovdje da razgovaram s njima, ja se njima izvinjavam za sve to", rekao je Dodik.

On je dodao da je dogovoreno da se u narednim danima "otvori" odgovornost određenih struktura i utvrdi pojedinačna odgovornost za svakog ko je eventualno učestvovao u svemu tome.

Istakao je da je tek sada u razgovoru s njima saznao određene stvari i da ga oni opredjeljuju da istraje u traženju prave istine.

Ukazao je i da se dešavaju i neugodni, nesretni slučajevi, te da je i ovo sigurno jedan nesretan nesporazum koji želi da što prije bude saniran kroz djelovanje sistema, utvrđivanje odgovornosti, a i kroz razgovor sa ljudima koji su oštećeni.

"Želim potpunu stabilizaciju. Pale su za nas veoma važno mjesto, želimo ovdje sigurnost, želimo da se ima povjerenje u policiju", dodao je Dodik.

Naglasio je da policija čuva svaki naš miran dan i da će se uz ovu grešku, koja će se utvrditi kroz procedure, pokazati da policija prema ljudima mora da bude perfektna, dok je prema kriminalcima nulta tolerancija.

Bojan Minić rekao je da je konobar i da je prilikom intrevencije "pretučen", te je zahvalio Dodiku što je došao.

"Primili smo izvinjenje. Dobićemo izvještaj od unutrašnje kontrole. Što se tiče naše tužbe, mi ćemo se dogovoriti, tužićemo da se dobije neka odšteta", rekao je Minić i dodao da izvinjenje treba dobiti i od MUP-a. 

(Srna)

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Milorad Dodik Pale policija

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