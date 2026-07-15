MUP Srpske pokrenuo unutrašnji postupak zbog policijske intervencije na Palama

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske pokrenulo je unutrašnji postupak nakon prvih provjera u vezi sa postupanjem policijskih službenika tokom kontrole objekta na Palama, zbog nezakonitog obavljanja poslova obezbjeđenja.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Kako je saopšteno iz MUP-a Srpske, provjere koje je sprovela Služba za zaštitu integriteta i zakonitosti u radu pokazale su da je tokom navedenog događaja došlo do upotrebe sile od strane policijskih službenika.

"S ciljem potpunog i objektivnog utvrđivanja svih okolnosti, Jedinica za profesionalne standarde Službe za zaštitu integriteta i zakonitosti u radu pokrenula je unutrašnji postupak, tokom kojeg će biti ispitane sve prikupljene činjenice, okolnosti i druge relevantne informacije", saopštio je MUP RS.

Nakon okončanja postupka biće utvrđeno da li je u konkretnom slučaju došlo do prekoračenja ovlašćenja, prekomjerne upotrebe sile ili zloupotrebe službenog položaja od strane policijskih službenika.

Iz MUP-a Republike Srpske poručili su da ostaju posvećeni zakonitom, profesionalnom i odgovornom radu, te da će, ukoliko se utvrde nepravilnosti ili nezakonitosti u postupanju, protiv odgovornih biti preduzete mjere u skladu sa zakonom.

Podsjećamo, nakon policijske akcije u noćnom klubu "Enigma" na Palama, posjetioci su tvrdili da policija upotrijebila prekomjernu silu, a danas je sa grupom građana razgovarao i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik koji je rekao da je evidentno da je bilo određenih prekoračenja, te da će se utvrditi pojedinačna odgvornost za svakog ko je učestvovao u tome.

(Mondo)