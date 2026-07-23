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Uhapšen direktor Hrvatskog olimpijskog odbora: Sumnjiči se za mito i pranje novca

Uhapšen direktor Hrvatskog olimpijskog odbora: Sumnjiči se za mito i pranje novca

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Direktor Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga uhapšeni su u akciji USKOK-a zbog sumnje na primanje mita i pranje novca.

policija hrvatska Izvor: Shutterstock

Direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru (HOO) Damir Šegota i njegova supruga uhapšeni su jutros u akciji Kancelarije za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije (USKOK) zbog sumnje na pranje novca i primanje mita.

Prema nezvaničnim informacijama hrvatskih medija Šegota se sumnjiči za pranje novca i primanje mita, a njegova supruga za pranje novca.

U toku je i pretres prostorija koje koristi glavni sekretar HOO-a Siniša Krajač, koji nije uhapšen.

Mito je Šegota, kako se sumnja, dobijao kako bi u budžetu HOO-a preraspoređivao novac, te obezbjeđivao više sredstava za Hrvatski skijaški savez, prenose hrvatski mediji.

Iz USKOKA je jutros saopšteno da su na području Zagreba u toku hapšenja i hitne dokazne radnje u odnosu na više osoba radi koruptivnih krivičnih djela.

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Tagovi

Hrvatska USKOK

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