USKOK "češlja" širom Hrvatske: Među uhapšenima gradonačelnik Nove Gradiške

USKOK provodi akciju hapšenja više osoba na području Zagreba, Nove Gradiške i Slavonskog Broda zbog sumnje na korupciju.

Izvor: Shutterstock

Hrvatski mediji javljaju da je među uhapšenima i gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić koji se tereti za niz koruptivnih radnji.

Sumnja se da je od lokalnih ugostitelja tražio mito, iako ga, prema trenutno dostupnim saznanjima, nije dobio.

Osim toga, istražitelji vjeruju da imaju dokaze o pogodovanju pri davanju u zakup gradskog zemljišta. Navodi se kako su preduzetnici dobivali zemljišta po povoljnim cijenama, a zauzvrat su Grgićevoj privatnoj firmi omogućavali realizaciju projekata na tim lokacijama.

Takođe, gradonačelnik se sumnjiči da je primao mito maskirano u obliku donacija za predizbornu kampanju, u zamjenu za osiguravanje unosnih poslova.

Prema pisanju lokalnih medija, rano jutros policija je ušla u službene prostorije Grada Nove Gradiške, a policijska vozila viđena su i ispred zgrade Turističke zajednice te pred domovima pojedinih radnika gradske uprave, kao i ispred kuće gradonačelnika.