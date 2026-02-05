Neviđena "makljaža" u Zagrebu: Sukob dvije porodice, koristili pištolj, mačetu, sjekiru, letve, čekić...

Policija u Zagrebu privela je jednu ženu i dva muškarca zbog sumnje da su učestvovali u tuči dvije porodice u Zagrebu, u kojoj je više lica povrijeđeno, a mediji pišu da je korišteno vatreno oružje, mačeta, sjekira, letve, čekić...

Izvor: AJDIN KAMBER/SHUTTERSTOCK

Privedeni su četrdesetsedmogodišnja žena, pedesetdvogodišnjak i četrdesetosmogodišnji muškarac, koji su odvedeni u pritvor, a traga se za dvadesetosmogodišnjakom i pedesetogodišnjakom.

Oni se sumnjiče da su se u ponedjeljak, 2. februara, oko 23.00 časa, po dogovoru, na putu na Peščenici verbalno, a zatim i fizički sukobili sa više lica.

Sumnja se da je četrdesetsedmogodišakinja dala pištolj dvadesetosmogodišnjaku koji je ispalio više hitaca u vazduh, a jedan prema maloljetniku i ranio ga u natkoljenicu, prenose hrvatski mediji.

U istom sukobu, pedesetogodišnjak je mačetom zamahnuo prema ženi, ali je ona podigla ruke da bi se odbranila i zadobila je lakše povrede.

Sumnja se da je pedesetdvogodišnjak udario maloljetnicu u glavu i lakše je povrijedio, a zajedno sa četrdesetosmogodišnjakom i pedesetogodišnjim muškarcem lakše je povrijedio devetnaestogodišnjeg mladića, kojeg su tukli rukama i raznim predmetima po tijelu i glavi.

Povrijeđenima je pružena ljekarska pomoć u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, gdje je utvrđeno da su zadobili lakše povrede.

Mediji su prenijeli da je u sukobu učestvovalo više od 20 lica, uz upotrebu vatrenog oružja, čekića, sjekire, letve i drugih predmeta.

Prema nezvaničnim informacijama, sukobu su prethodili loši odnosi dviju porodice, a povod je bila svađa dvoje djece.