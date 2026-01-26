Navijački napad kod Tuzle: Četrnaest osumnjičenih predato u nadležnost Tužilaštva

Četrnaest osoba, 11 državljana Hrvatske i tri BiH, učesnika tuče navijača "Hajduka" i "Crvene zvezde" u Tuzli, predato je u nadležnost Kantonalnog tužilaštva.

Izvor: Printscreen/Facebook/Balkanskinavijaci

Oni su osumnjičeni da su 24. januara oko 22.00 časa u naselju Gornje Dubrave u blizini tuzlanskog aerodroma, sačekali grupu ljudi na povratku avionom iz Malmea i napala ih drvenim palicama, metalnim šipkama i drugim predmetima. Tom prilikom je povrijeđeno više od 20 osoba.

Četiri osobe su teško povrijeđene, a 17 lakše, među kojima je i jedan pripadnik Uprave policije kantonalnog MUP-a.

U napadu je oštećeno više automobila koji su bili parkirani u blizini aerodroma.

Protiv osumnjičenih danas će biti podnesena naredba o prpovođenju istrage, a grupa će biti ispitana u Tužilaštvu.

Više informacija o ovom predmetu i događajima biće saopšteno nakon donošenja tužilačke odluke.