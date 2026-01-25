Oglasio se UKC Tuzla nakon tuče Delija i Torcide: Javilo se 18 lica, jedno na intenzivnoj njezi zbog teških povreda

UKC Tuzla objavio saopštenje poslije žestokog navijačkog sukoba.

Izvor: MUP KS

Navijači Crvene zvezde napadnuti su sinoć u Tuzli po povratku iz Švedske, sa utakmice protiv Malmea.

Pristalice crveno-bijelih napala je splitska Torcida, a više lica zatražilo je medicinsku pomoć u UKC Tuzla, koji se oglasio saopštenjem za javnost.

"Nakon incidenta koji se dogodio sinoć u blizini Međunarodnog aerodroma Tuzla, u Univerzitetski klinički centar Tuzla zbog povreda se javilo 18 lica, od kojih je jedno zadržano na Klinici za anesteziologiju i reanimatologiju. Pacijent je hospitalizovan u Jedinici intenzivne terapije zbog povreda glave, kičme, grudnog koša, ruke i kontuzija tijela. Ostali pacijenti su dijagnostički obrađeni i zbrinuti na Klinici za bolesti uha, grla i nosa i hirurgiju glave i vrata, Klinici za ortopediju i traumatologiju i Klinici za neurohirurgiju i nakon ukazane pomoći otpušteni na kućno liječenje", istaknuto je iz UKC Tuzla.

