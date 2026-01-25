logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Oglasio se UKC Tuzla nakon tuče Delija i Torcide: Javilo se 18 lica, jedno na intenzivnoj njezi zbog teških povreda

Oglasio se UKC Tuzla nakon tuče Delija i Torcide: Javilo se 18 lica, jedno na intenzivnoj njezi zbog teških povreda

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

UKC Tuzla objavio saopštenje poslije žestokog navijačkog sukoba.

UKC Tuzla o tuči Delija i Torcide Izvor: MUP KS

Navijači Crvene zvezde napadnuti su sinoć u Tuzli po povratku iz Švedske, sa utakmice protiv Malmea.

Pristalice crveno-bijelih napala je splitska Torcida, a više lica zatražilo je medicinsku pomoć u UKC Tuzla, koji se oglasio saopštenjem za javnost.

Možda će vas zanimati

"Nakon incidenta koji se dogodio sinoć u blizini Međunarodnog aerodroma Tuzla, u Univerzitetski klinički centar Tuzla zbog povreda se javilo 18 lica, od kojih je jedno zadržano na Klinici za anesteziologiju i reanimatologiju. Pacijent je hospitalizovan u Jedinici intenzivne terapije zbog povreda glave, kičme, grudnog koša, ruke i kontuzija tijela. Ostali pacijenti su dijagnostički obrađeni i zbrinuti na Klinici za bolesti uha, grla i nosa i hirurgiju glave i vrata, Klinici za ortopediju i traumatologiju i Klinici za neurohirurgiju i nakon ukazane pomoći otpušteni na kućno liječenje", istaknuto je iz UKC Tuzla.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

fudbal Delije Torcida navijači

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC