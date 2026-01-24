"Pobjeda nad Seltom je nezaboravna": Zvezdin fudbaler osvježio sjećanja, pa pozvao navijače na Marakanu

Legendarni desni bek Crvene zvezde Marjan Marković poziva navijače na utakmicu protiv Selte u osmom kolu Lige Evrope.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde će u četvrtak, 29. januara, od 21:00 dočekati Seltu u okviru osmog kola ligaške faze Lige Evrope, a taj meč imaće presudan značaj u borbi za mjesto među osam najboljih timova. Ekipa Dejana Stankovića mora da savlada španski tim, a crveno-bijelima moraju da se poklope tri rezultata na pet mečeva kako bi direktno stigli do osmine finala.

Utakmicu protiv tima iz Viga za klupski sajt najavio je i bivši fudbaler Crvene zvezde Marjan Marković, koji je svojevremeno imao priliku da igra evropske mečeve protiv istog rivala. Prisjetio se nekadašnji igrač Zvezde utakmice protiv Selte koja je odigrana na Marakani 2000. godine, ali i najavio šta očekuje u Beogradu narednog četvrtka.

"Bilo je to jedno nezaboravno veče za nas igrače koji smo tada igrali. Dobili smo tako jedan veliki klub u to vrijeme, ekipu Selte pred prepunom Marakanom. Bila je vrhunska atmosfera i očekujem da će to biti i sada. Ponovo pune tribine i da igrači, nošeni navijačima, ostvare istorijski uspeh, da se plasiraju među osam najboljih", počeo je Marković.

Nekadašnji defanzivac koji je ostavio dubok trag u klubu zna koliko pomoć navijača znači fudbalerima Crvene zvezde kada igraju u Beogradu. Upravo zato iskoristio je priliku da pozove navijače - pošto su karte za osmo kolo Lige Evrope već u prodaji.

"Naravno da navijači treba da dođu. Ne bi trebalo da se postavlja to pitanje, jer je to utakmica od velikog značaja i očekujem da će navijači ispuniti svoje obećanje prema igračima i da ćemo zajedno ostvariti cilj. Uz što veći broj zvezdaša, da dođemo do pobjede i da ostvarimo plasman među osam najboljih", završio je Marković.

