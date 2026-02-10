Muškarac kod Zagreba držao 61-godišnjaka kao roba u štali

Zagrebačka policija sumnjiči 38-godišnjaka za trgovinu ljudima nakon što je 61-godišnjaka držao u nehumanim uslovima i tjerao na rad bez naknade.

Zagrebačka policija sprovela je kriminalističku istragu nad 38-godišnjim muškarcem zbog sumnje da je počinio krivično djelo trgovine ljudima na štetu 61-godišnjaka.

Kako se navodi, osumnjičeni je iskoristio teško životno stanje starijeg muškarca, doveo ga u zabludu lažnim obećanjem o poslu, a zatim ga držao u nehumanim uslovima i prisiljavao na težak fizički rad bez ikakve naknade.

Prema informacijama iz policije, sredinom decembra 2025. godine osumnjičeni je iskoristio lošu finansijsku i psihosocijalnu situaciju 61-godišnjaka. Pod izgovorom da će biti plaćen za rad na imanju u okolini Svete Nedelje, nagovorio ga je da pođe s njim.

Nakon toga ga je odvezao na svoje imanje i smjestio u objekt predviđen za držanje domaćih životinja, bez osnovnih sanitarnih i higijenskih uslova. Sumnja se da ga je potom svakodnevno primoravao na teške fizičke poslove, uključujući brigu o životinjama, čišćenje, istovar tereta i prikupljanje ogreva.

Zbog teškog psihičkog stanja, oštećeni nije znao gdje se tačno nalazi. Iako je u više navrata tražio da bude vraćen kući, osumnjičeni je to odbijao, a za obavljeni rad nije dobio nikakvu novčanu niti drugu nadoknadu.

Slučaj je otkriven u drugoj polovini januara ove godine, kada su policijski službenici, radeći na drugom predmetu, zatekli muškarca na imanju i pokrenuli istragu radi utvrđivanja svih okolnosti.

U skladu sa nacionalnim planom za suzbijanje trgovine ljudima, policija je odmah obezbijedila pomoć i zaštitu 61-godišnjoj žrtvi. Po završetku istrage, protiv 38-godišnjaka je podnesena krivična prijava nadležnom tužilaštvu u Zagrebu, a on se odranije nalazi u pritvoru.