Nekadašnji ponos SFRJ dobija novog gazdu: Stiže spas za fabriku koja je obuvala pola Evrope

Kineski kapital ponovo se pojavljuje kao potencijalni igrač u restrukturisanju dijela hrvatske državne industrije. U fokusu su Borovo, nekadašnji industrijski gigant iz Vukovara, i Luka Vukovar, najveća luka na unutrašnjim vodama Hrvatske.

Za interesovanje stoji grupacija Eureka International sa sjedištem u Singapuru, koja raspolaže kineskim kapitalom i posmatra ove dvije kompanije kao međusobno povezane investicione projekte.

Politika upravljanja državnim preduzećima je u nadležnosti Ministarstva finansija, na čijem je čelu Tomislav Ćorić, koji kao predsjednik Upravnog veća Centra za restrukturiranje i prodaju ima ključnu ulogu u procesu.

Luka Vukovar - strateški potencijal

Za Luku Vukovar prošle godine bio je objavljen poziv za dokapitalizaciju, u kojem su osim kineskog investitora interes pokazale i kompanije iz Austrije, Mađarske i Rumunije.

Država razmatra više scenarija - od samostalnog ulaganja do partnerstva sa stranim investitorima. Poseban fokus je projekat Luka Vukovar Istok, koji uključuje proširenje kapaciteta ili preseljenje luke na novu lokaciju, čime bi se značajno ojačala tržišna pozicija.

Iako je prije deset godina privatizacija luke prošla bez ponuda, danas je ona strateški važna infrastruktura, posebno u kontekstu rečnog saobraćaja i logistike.

Borovo - izazovniji slučaj

Interes za Borovo je značajno manji zbog kombinacije gubitaka, finansijskih obaveza i potrebe za velikim ulaganjima.

Jedna od ideja je aktiviranje neoperativnog zemljišta Borova za proširenje lučkih kapaciteta, ali zakonska ograničenja smanjuju finansijsku korist Borova, što smanjuje atraktivnost rešenja.

Borovo se već godinama održava zahvaljujući prodaji nepotrebne imovine i pomoći države u servisiranju kredita. Prihodi pokrivaju tekuće troškove i plate za oko 450 zaposlenih, a računi kompanije trenutno nisu blokirani.

Testna faza saradnje sa kineskim investitorom

Kineski investitor je već prošle godine izvršio due diligence u Borovu i i dalje iskazuje interes, ali zasad ne planira preuzimanje vlasništva, već joint venture aranžman dok se bilans stabilizuje i pokriju gubici.

Pregovori su fokusirani na strateško partnerstvo, a trenutno postojeća saradnja služi kao test faza. Detalji su povjerljivi, a trenutno se odvijaju samo na području Hrvatske i u ograničenom obimu.

Potencijalni kineski partner vidi mogućnost prebacivanja dijela proizvodnje za evropsko tržište, a rezultati testne faze navodno su zadovoljavajući.

Ključni rokovi i regulatorni okvir

Rokovi za donošenje odluka dodatno pritiskaju: koncesija Luke Vukovar ističe sredinom godine, dok Borovu ističe rok za jednokratnu otplatu kredita, što ubrzava strateške odluke.

Investitor trenutno preferira joint venture model, a ne potpuno preuzimanje i restrukturiranje.

Eureka International

Eureka International Group osnovana je 2007. godine, a osnivač je Zihao Dong. Kompanija posluje globalno – u Australiji, Novom Zelandu, Aziji, SAD-u i Evropi, u oblastima:

međunarodna trgovina

logistika i carinska skladišta

finansijske i zdravstvene usluge

nekretnine i fondovi rizičnog kapitala

U Hrvatskoj Eureka ima nekoliko povezanih kompanija, uključujući logistički centar u Osijeku, trgovinu, kreditno posredovanje i nekretnine.

Borovo - simbol industrijske moći

Borovo je nekada bilo jedan od najvećih proizvođača obuće u Evropi, sa brendovima poput Startas i Borosan, izvoženim širom Istočne Evrope i Bliskog istoka.

