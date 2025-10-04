logo
Hrvatska među evropskim rekorderima po inflaciji: Cijene rastu brže nego u većini evrozone

Izvor Eupravozato
0

Hrvatska se i u septembru našla među zemljama s najvišom inflacijom u evrozoni, godišnja stopa iznosila je 4,2 odsto, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku i Eurostata. Poređenja radi, prosječna inflacija u evrozoni bila je gotovo duplo niža - 2,2 odsto.

Hrvatska među evropskim rekorderima po inflaciji Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Potrošačke cijene u Hrvatskoj su u septembru 2025. godine bile za 4,2 odsto više u odnosu na isti mjesec prethodne godine, saopštio je Državni zavod za statistiku (DZS).

To znači da su proizvodi i usluge koje građani svakodnevno koriste, poput hrane, pića, struje ili goriva, u prosjeku poskupjeli.

Iako nije jedina, Hrvatska se time svrstala među zemlje sa najvišom inflacijom u evrozoni, zajedno sa Slovačkom i Estonijom.

U poređenju sa avgustom ove godine, cijene su u prosjeku porasle za 0,4 odsto.

Inflacija usporavala, pa ponovo počela da raste

Tokom godine, inflacija u Hrvatskoj se kretala između 3,2 i 4,1 odsto. U avgustu je djelovalo da se rast cijena zaustavlja, ali su septembarski podaci pokazali da inflacija ponovo blago raste.

Prema podacima DZS-a, cijene usluga su najviše porasle, za 6 odsto, dok su hrana, piće i duvan skuplji za 5,6 odsto.

Energenti su poskupeli za 4,5 odsto, dok su industrijski proizvodi bez hrane i goriva zabilježili najmanji rast, svega 0,5 odsto.

Na mjesečnom nivou, najviše su poskupjeli industrijski proizvodi bez energije (+2,9%), dok su cijene hrane i pića blago pale (-0,3%).

Eurostat potvrđuje: Hrvatska na vrhu po inflaciji

Prema harmonizovanom indeksu potrošačkih cijena (HICP), koji koristi Eurostat kako bi uporedio inflaciju u članicama EU, godišnja inflacija u Hrvatskoj u septembru je bila 4,6 odsto, što je među najvišim stopama u evrozoni.

Višu inflaciju imala je samo Estonija (5,2%), dok su Hrvatska i Slovačka bile odmah iza.

U cijeloj evrozoni, prosečna godišnja inflacija iznosila je 2,2 odsto, što znači da se cijene u Hrvatskoj trenutno povećavaju skoro duplo brže nego u većini zemalja koje koriste evro.

(biznis.rs)

