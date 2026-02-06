Hrvatskim hotelijerima ove godine potrebno 5.000 više sezonskih radnika

Hrvatska je prošle godine izdala oko 170.000 radnih dozvola strancima, a najviše radnika i dalje dolazi iz Bosne i Hercegovine, sa oko 32.000 dozvola.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Hrvatski hotelijeri procjenjuju da će im ove godine trebati oko 5.000 sezonskih radnika više nego prošle godine, što predstavlja porast od šest odsto. Interna anketa Hrvatske udruge poslodavaca pokazala je da oko 60 odsto anketiranih kompanija očekuje potrebu za novim zaposlenima, dok 40 odsto smatra da im u sezoni neće trebati više radnika nego prošle godine, navodi Novi list.

Zbog opšteg trenda nedostatka radne snage na domaćem tržištu, poslodavci planiraju da nedostatak nadoknade dovođenjem radnika iz inostranstva. Očekuje se zapošljavanje jedan odsto više radnika iz regiona i četiri odsto više s Filipina, uz istovremeno smanjenje broja radnika iz Indije i Nepala. Prošle godine najteže se dolazilo do kuhara, konobara, poslastičara, barmena i sobarica. „Mnogi već imaju uhodane procese zapošljavanja i atraktivne finansijske i nefinansijske ponude, čime uspijevaju da zadovolje većinu potreba“, pojasnila je Natali Komen-Bujas, direktorica Udruženja ugostiteljstva i turizma pri HUP-u.

Pooštreni uslovi za strane radnike

Hrvatska je prošle godine izdala oko 170.000 radnih dozvola strancima, što je za približno 36.000 manje nego 2024. godine. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, to je prvi put u posljednjih pet godina da je broj izdatih dozvola smanjen. Razlog su znatno pooštreni uslovi za zapošljavanje stranaca iz takozvanih trećih zemalja, čime se nastoji uspostaviti red na tržištu rada i spriječiti zloupotrebe agencija za posredovanje.

Uprkos pooštrenju, u turizmu i ugostiteljstvu nije bilo velikih promjena. Prošle godine u toj djelatnosti izdato je oko 53.000 radnih dozvola, što je šest odsto manje nego godinu ranije. Novost je da se turizam vratio na prvo mjesto po broju izdatih dozvola, pretekavši građevinarstvo, gdje je broj dozvola pao sa 75.000 u 2024. na nešto manje od 53.000 prošle godine.

Gledano po državama, najviše radnika i dalje dolazi iz Bosne i Hercegovine, sa oko 32.000 dozvola, što je ipak 6.000 manje nego ranije. Slijedi Nepal sa takođe 32.000 dozvola, što je smanjenje za 4.000. Na trećem mjestu je Srbija sa oko 24.000 dozvola, takođe 4.000 manje. Na četvrto mjesto izbili su Filipini sa gotovo 18.000 dozvola, što je rast od 20 odsto, dok je Indija pala na peto mjesto sa 15.400 dozvola, odnosno 25 odsto manje.

Došlo je i do promjene u strukturi dozvola: broj izdatih dozvola za nove radnike drastično je pao, za čak 50.000, dok je broj produženja postojećih porastao za 13.000. Povećao se i broj dozvola za sezonske radnike, sa 17.000 u 2024. na oko 20.000 prošle godine.