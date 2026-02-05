Hrvatska ulaže 6,75 miliona evra u BiH: Novac za most u Čapljini i mostarski aerodrom

Hrvatska Vlada donijela je danas odluku o izdvajanju pet miliona eva za izgradnju novog mosta preko Neretve u Čapljini, te 1,75 miliona evra za nastavak avio-linije Zagreb i Mostara i unapređenje rada mostarskog aerodroma.

Izvor: Aerodrom Mostar

Hrvatski ministar mora, saobraćaja i infrastrukture Oleg Butković rekao je da Hrvatska "štiti prava i interese svojih državljana koji žive i borave u inostranstvu i podstiče njihove veze sa domovinom".

"Zbog toga je hrvatskom narodu u drugim državama neophodno obezbijediti direktnu saobraćajnu povezanost sa svim hrvatskim regijama, kao i sa ključnim saobraćajnim čvorištima EU", rekao je Butković na sjednici Vlade.

Od pet miliona evra izdvojenih za most kod Čapljine, četiri se odnosi na most, a milion na izgradnju priključnih saobraćajnica.

Za avio-liniju Zagreb-Mostar biće izdvojeno 950.000 evra, a za infrastrukturu ili opremu na mostarskom aerodromu 800.000 evra.

Avio-prevoznik "Kroacija erlajns" izabran je kao najpovoljniji ponuđač na javnom pozivu za letove između Zagreba i Mostara, te Beograda i Mostara.

(Srna)