Hrvatska Vlada mijenja Zakon o strancima: Za ostanak u zemlji će morati da uče i polažu hrvatski jezik

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
Hrvatska Vlada uputila je u parlamentarnu proceduru izmjene Zakona o strancima kojima se kao uslov za ostanak u zemlji postavlja obavezno učenje i polaganje ispita iz hrvatskog jezika.

Za ostanak u Hrvatskoj stranci će morati učiti jezik Izvor: Goran Arbutina, mondo.ba

Predložene izmjene predviđaju strancima i lakšu promjenu poslodavca.

Izmjene se donose radi usklađivanja s zakonodavstvom EU, odnosno Direktivom o jedinstvenom postupku obrade zahtjeva za izdavanje jedinstvene dozvole boravka, te Paktom o azilu i migracijama, koji uvodi nova pravila za upravljanje migracijama i uspostavljanja zajedničkog sistema azila na nivou EU.

Novi propisi omogućavaju fleksibilnost državama članicama EU u rješavanju specifičnih izazova, te uvođenje potrebnih mjera za zaštitu lica kojima je potrebna međunarodna zaštita.

Ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Davor Božinović rekao je da se uvodi mogućnost sprovođenja detaljnije provjere državljana trećih zemalja.

"Uspostavlja se nezavisni mehanizam praćenja poštovanja osnovnih prava u postupku dubinske provjere i odobravanja azila na granici, te se propisuje postupak povratka na granici za lica kojima je azil odbijen", naveo je Božinović. 

(Srna)

