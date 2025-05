Srpska vapi za radnicima: Dok naši ljudi traže sreću u Evropi, stižu Indijci i Nepalci

U Republici Srpskoj trenutno je izdato oko 2.000 radnih dozvola za strance i to još uvijek nije na nekom visokom nivou, rekao je predsjednik Unije poslodavaca Srpske Zoran Škrebić.

Škrebić je pred početak poslovne edukacije "Radno angažovanje stranaca - kako efikasno provesti procedure" u organizaciji Unije poslodavaca Republike Srpske, rekao da se trenutno traži do 5.000 stranih radnika.

"U narednih 10 godina potreba za stranim radnicima u Repubici Srpskoj će rasti blizu 40.000, a u čitavoj BiH oko 100.000", rekao je Škrebić.

On je naveo da u svim oblastima i profilima nedostaje radnika, od nekvalifikovanihka do visokoobrazovnih radnika.

Škrebić se osvrnuo na Banjaluku, gdje kako je rekao, evidentno nedostaje mnogo građevinskih radnika, dok je u nekim drugim regijama to sasvim drugačije.

"Države iz koje dolaze radnici su uglavnom države sa nižim standardom od Republike Srpske i BiH, to su uglavnom Indija, Bangladeš i Nepal, a kako će se to kretati u budućnosti to ćemo još da vidimo", naveo je Škrebić.

On je naglasio da se porezi i doprinosi koji se isplaćuju za strane radnike uplaćuju u budžet Republike Srpske.

"Zbog odnosa penzionera i radnika koji je sad trenutno 1:1,17 popunjavanjem tih nedostajućih radnih mjesta dobićemo pozitivan efekat na budžetske fondove, a samim tim i budžet", rekao je Škrebić.

On je istakao da su velike migracije radnika prema zapadnoevropskim ekonomijama očekivane, kao i negativni demografski trendovi.

Škrebić je rekao da je cilj ovih edukacija da poslodavci u saradnji sa relevantnim institucijama saznaju na koji način je najjednostavnije da prođu sve procedure za dovođenje stranih radnika.

On je napomenuo da te procedure traju od dva do šest mjeseci, ali da se prođu sve sigurnosne procedure kako bi bilo što manje problema i kako bi se ostvario cilj a to je da se dobiju ljudi koji žele da rade na ovom tržištu.

Pomoćnik direktora Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Svjetlana Pržulj rekla je novinarima da je osnovna funkcija Zavoda posredovanje u zapošljavanju lica koja su na evidenciji domaće radne snage sa poslodavcima.

Ona je navela da izadaju radne dozvole ako su ispunjene sve zakonske pretpostavke, a to je da u evidencijama Zavoda nema radne snage koju traže poslodavce, zatim da stranac ima odgovarajuće znanje i vještine koje traži poslodavac, kao i da je poslodavac legalan.

Načelnik Sektora za operativnu podršku u Službi za poslove sa strancima Rade Kovač naveo je da je tokom 2024. godine zabilježeno oko 1.300 zluopotreba po pitanju radnih migracija tako što su zloupotrijebili zakon o migracijama da dođu zakonito a onda nezakonito odu u zemlje EU, te da u tom kontekstu poslodavci snose najveće odgovornosti i obaveze.

Pomoćnik ministra inostranih poslova u Savjetu ministara Frano Planinić rekao je da će prvi kontakt stranih radnika biti u Ministartvu gdje će podnijeti zahtjev za boravak, dok će ostale procedure uraditi ostale institucije.

Zamjenik šefa misije Međunarodne organizacije za migracije u BiH Majkl O'Mahoni rekao je da je veoma važno prepoznati da u BiH postoji sve veća potreba za zapošljavanjem stranih državljana zato što su u toku radne migracije.

On je dodao da Međunarodna organizacija za migracije /IOM/ u BiH u koordinaciji sa partnerima prepoznaje sve veću potrebu za zapošljavanjem stranaca u BiH, ističući da se na zapadnom Balkanu i u Evropi dešavaju demografske promjene i raste potreba za zapošljavanjem stranih državljana.

Prema njegovim riječima, istraživanje je pokazalo da 47 odsto poslodavaca u BiH upoznati o svim procedurama i neophodnim uslovima koji treba da se ispune da bi mogli zaposliti strane radnike kako bi ispunili svoje poslovne ciljeve.

On je naglasio da je to slučaj u cijeloj regiji, te dodao da su neophodni određeni koraci kako bi se mijenjale i unapređivale politike koje se tiču zapošljavanja stranih radnika i kako bi se i na taj način doprinijelo integraciji regije u EU.

Poslovna edukacija "Radno angažovanje stranaca - kako efikasno provesti procedure" organizovana je u organizaciji Unije poslodavaca Republike Srpske i podršku Međunarodne organizacije za migracije u BiH /IOM/.

